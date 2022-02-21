"Дипломатична катастрофа": експерт пояснив слова Зеленського щодо "Будапешту"

Україні залишається очікувати або на домовленості США та Росії, або йти на реалізацію "Мінська" – політолог / ua.depositphotos.com

Заява президента Володимира Зеленського про те, що Київ може поставити під сумнів гарантії в рамках Будапештського меморандуму, можна розцінити в якості дипломатичної катастрофи. Навряд чи Україні дозволять створити ядерну зброю в центрі Європи, а плани щодо Будапештської конференції, швидше за все, несумісні з реальністю. Наразі існує тільки два варіанти вирішення питань безпеки: або домовленості між США та Росією, або реалізація Мінських угод. Про це заявив політолог Вадим Карасьов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що владі перед заявами про "Будапешт" слід було б заздалегідь прорахувати наслідки. Наразі ситуація виглядає як дипломатична катастрофа, оскільки Києву навряд чи дозволять створити ядерний цикл в центрі Європи.

читайте такожУкраїна викликала США, РФ та Британію на розмову щодо "Будапешту": вимагає чітких гарантій безпеки"Я дивлюся на це як на дипломатичну катастрофу. Ось ефектно начебто все зроблено. Так, оплески зараз по соцмережах. Але давайте дивитися реально, ми ж європейська країна. Що ми хочемо, щоб у центрі Європи нам дозволили створювати ядерний цикл? Це несерйозно, по-дитячому і безперспективно", - вважає Карасьов.

Крім того, за його словами, питання проведення Будапештської конференції викликає сумніви. Наразі для Києва є тільки два варіанти щодо вирішення питань безпеки. Це або домовленості між Вашингтоном та Москвою щодо України, або реалізація Мінських угод.

"Припустимо, ми виходимо з Будапешта. І що далі? Ви міркували, ви прорахували на два кроки вперед? Ні. Ось запросили Туреччину, Німеччину. А вони прийдуть? Не прийдуть. Яка конференція? Є тільки два варіанти. Один - якщо домовиться Росія з США щодо України, і Росія на інше не піде. І другий варіант - Мінські угоди виконати. Може, ще "нормандський формат" підтягнуть як другорядний. А з Будапешту - куди ми підемо?"- підкреслив Вадим Карасьов.

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Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко - закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході не ухвалять рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

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