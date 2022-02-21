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"Дипломатична катастрофа": експерт пояснив слова Зеленського щодо "Будапешту"

21 лютого 2022, 07:10

Наслідки таких заяв, як щодо Будапештського меморандуму, слід заздалегідь прораховувати, вважає Вадим Карасьов.

Україна США Британія Росія
Україні залишається очікувати або на домовленості США та Росії, або йти на реалізацію "Мінська" – політолог / ua.depositphotos.com

Заява президента Володимира Зеленського про те, що Київ може поставити під сумнів гарантії в рамках Будапештського меморандуму, можна розцінити в якості дипломатичної катастрофи. Навряд чи Україні дозволять створити ядерну зброю в центрі Європи, а плани щодо Будапештської конференції, швидше за все, несумісні з реальністю. Наразі існує тільки два варіанти вирішення питань безпеки: або домовленості між США та Росією, або реалізація Мінських угод. Про це заявив політолог Вадим Карасьов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що владі перед заявами про "Будапешт" слід було б заздалегідь прорахувати наслідки. Наразі ситуація виглядає як дипломатична катастрофа, оскільки Києву навряд чи дозволять створити ядерний цикл в центрі Європи.

читайте такожУкраїна викликала США, РФ та Британію на розмову щодо "Будапешту": вимагає чітких гарантій безпеки"Я дивлюся на це як на дипломатичну катастрофу. Ось ефектно начебто все зроблено. Так, оплески зараз по соцмережах. Але давайте дивитися реально, ми ж європейська країна. Що ми хочемо, щоб у центрі Європи нам дозволили створювати ядерний цикл? Це несерйозно, по-дитячому і безперспективно", - вважає Карасьов.

Крім того, за його словами, питання проведення Будапештської конференції викликає сумніви. Наразі для Києва є тільки два варіанти щодо вирішення питань безпеки. Це або домовленості між Вашингтоном та Москвою щодо України, або реалізація Мінських угод.

"Припустимо, ми виходимо з Будапешта. І що далі? Ви міркували, ви прорахували на два кроки вперед? Ні. Ось запросили Туреччину, Німеччину. А вони прийдуть? Не прийдуть. Яка конференція? Є тільки два варіанти. Один - якщо домовиться Росія з США щодо України, і Росія на інше не піде. І другий варіант - Мінські угоди виконати. Може, ще "нормандський формат" підтягнуть як другорядний. А з Будапешту - куди ми підемо?"- підкреслив Вадим Карасьов.

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Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко - закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході не ухвалять рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

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Володимир Зеленський Будапештський меморандум новини України Вадим Карасьов
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