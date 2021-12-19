"Нас обдурили": Україна вимагає компенсацію за відмову від ядерної зброї

Олексій Данилов прокоментував відмову України від ядерної зброї.
Після відмови від ядерної зброї у 90-х роках Україна не отримала ніякої компенсації, заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.
За його словами, Україну в цьому питанні просто "обдурили". Про це він підкреслив в ефірі Апостроф TV.
Секретар РНБО говорить про те, що Україна повинна отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу в Будапештському меморандумі.
"У 1994 році, коли нас, я перепрошую, обдурили, коли боєголовки ядерні забрали, передали куди? США домовилися, що їх забирає Російська Федерація. РФ забрала до себе ці ядерні компоненти і сьогодні шантажує весь світ, в тому числі і США. Ми маємо за це отримати компенсацію. Ніякої грошової компенсації адекватної за це для нашої країни не було", - додав Данілов.
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Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.
Там також вважають, що плацдарм проти Росії НАТО нібито створює в Україні.
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Будапештський меморандум
Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року.
Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.
США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.
Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.