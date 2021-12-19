"Нас обдурили": Україна вимагає компенсацію за відмову від ядерної зброї

В Україні заговорили про компенсацію за відмову від ядерної зброї / euobserver.com

Після відмови від ядерної зброї у 90-х роках Україна не отримала ніякої компенсації, заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

За його словами, Україну в цьому питанні просто "обдурили". Про це він підкреслив в ефірі Апостроф TV.

Секретар РНБО говорить про те, що Україна повинна отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу в Будапештському меморандумі.

"У 1994 році, коли нас, я перепрошую, обдурили, коли боєголовки ядерні забрали, передали куди? США домовилися, що їх забирає Російська Федерація. РФ забрала до себе ці ядерні компоненти і сьогодні шантажує весь світ, в тому числі і США. Ми маємо за це отримати компенсацію. Ніякої грошової компенсації адекватної за це для нашої країни не було", - додав Данілов.

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Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

Там також вважають, що плацдарм проти Росії НАТО нібито створює в Україні.

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