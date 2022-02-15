Кравчук, Кучма і Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму зупинити Росію / УНІАН

Три президенти України-Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко-закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ не був обманом, зупинивши Росію.

Експрезиденти у своєму зверненні нагадали, що майже 30 років тому п'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.

"Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "Великої Четвірки" (ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання. Ще у 2014 році Росія зруйнувала нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і частину Донбасу. Сьогодні з трьох сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення. Ми опинилися перед перспективою економічної блокади – енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму", - йдеться в тексті звернення.

"Допоможіть тим, хто вам колись повірив"

Президенти підкреслили, що дії для стримування Росії від підписантів "Будапештського меморандуму" недостатньо.

читайте такожУкраїні з партнерами вдалося стримати Росію від ескалації-Кулеба"Сьогодні - вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим. Що сила - не тільки в можливості загрожувати тим, хто слабший, але і в умінні тримати своє слово так доведіть свою справжню силу. Допоможіть тим, хто вам коли-небудь повірив. Зробіть, нарешті, ті кроки, які здатні зупинити агресора, а не підкріпити його віру в безкарність. Скажіть, нарешті, ті слова, які змусять його задуматися, а не глузливо посміхатися",- йдеться у зверненні.

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"Майте силу бути відповідальними і мужніми!"

Також президенти вважають, що не діючи, підписанти Будапештського меморандуму ризикую позбутися авторитету, а згодом, на кону опиниться доля всього світу.

"Якщо сьогодні ми програємо, ніяких будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, ні за яких обставин від неї вже не відмовиться. Тому на кону зараз не тільки доля України і ваш світовий авторитет. На кону - майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. Майте силу бути відповідальними і мужніми!", - говориться у зверненні президентів.

Будапештський меморандум

Міждержавний документ був підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, Росії, Великобританії та США. У ньому закріплені гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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