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"Немає зброї та безпеки": Зеленський поставив під сумнів Будапештський меморандум

19 лютого 2022, 20:48
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Президент ініціював проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму.

/ president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму.

Як підкреслив він в ході Мюнхенської конференції з безпеки, якщо вони не відбудуться або за їх результатами не будуть прийняті конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України, то Київ може поставити зобов'язання країн-гарантів під сумнів.

"Я, як президент, вперше ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я - робимо це востаннє", - сказав він.

Він додав, що вже доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.

"Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не будуть прийняті конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав він.

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При цьому Зеленський зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

"Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більше ніж Швейцарія, Нідерланди або Бельгія. А головне - немає мільйонів наших громадян. Всього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення в забезпечення гарантій безпеки і миру", - додав президент.

Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року.

Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.

США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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Володимир Зеленський Будапештський меморандум
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