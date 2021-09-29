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Провал Будапештського меморандуму і ядерна загроза з Криму: Україна в ООН оголосила про небезпеку РФ

29 сентября 2021, 09:28

Окупація України призвела до розширення Росією території розгортання ядерної зброї, сказав Юрій Вітренко.

ООН
Україна нагадала в ООН, що у 1994 році відмовилася від 3-го ядерного арсеналу в світі / Фото: Reuters

Офіційний Київ стурбований нарощуванням ядерного потенціалу Росії у захопленому Криму. Дії Москви становлять загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Україна у 1994 році в добровільному порядку відмовилася від зброї масового ураження, проте Росія порушила зобов'язання, окупувавши Крим і Донбас. У рамках Організації об'єднаних націй потрібно підписати документ про гарантії неядерним державам. Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко.

Як повідомляє Укрінформ, заступник голови України при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї, яке було присвячене Міжнародному дню боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, сказав про те, що Київ стурбований діями Росії у Криму.Читайте такжеКонтрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй території

"Ми стурбовані ризиками можливого розміщення на півострові установок зі збагачення урану, виробництва матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов'язаних з ядерною зброєю", - зазначив дипломат, вказавши на те, що в Генасамблеї ООН вже в низці резолюцій висловлювалася стурбованість ситуацію з мілітаризацією Криму і розміщенням у автономній республіці засобів доставки ядерної зброї.

Вітренко також додав, що дії Росії – це пряма загроза міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Держава з ядерним статусом окупувала Україну, тим самим розширивши територію можливого розгортання зброї масового ураження.

Крім того, дипломат нагадав, що Україна у 1994 році в добровільному порядку відмовилася від 3-го ядерного арсеналу в світі і підключилася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак Росія порушила свої зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму і окупувала українські території - Крим і Донбас. Гарантії безпеки, надані Києву, виявилися неефективними.

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Вітренко підкреслив, що в ООН повинні запустити роботу Конференції з роззброєння, щоб опрацювати і підписати договір про надання гарантій безпеки країнам, у яких немає ядерної зброї.

Питання розміщення ядерної зброї у Криму

У листопаді 2020 року на той момент заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос казав, що Росія може розмістити ядерну зброю у окупованому Криму. За його словами, озброєння може з'явитися в селах Краснокам'янка (об'єкт Феодосія-13) і Балаклава. Якщо росіяни розмістять там бомбардувальники Ту-22М3, під загрозою опиниться навіть територія Великобританії.

Міністр оборони Андрій Таран заявляв, що до відомства надходила інформація, згідно з якою Росія планує розмістити ядерну зброю у Криму і збирається встановити контроль над Чорноморським басейном.

У лютому 2021 року представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, що Росія вивчала об'єкт Феодосія-13 у Криму, де за радянських часів був відповідний склад, на предмет розміщення ядерної зброї. Однак росіяни відмовилися від такої ідеї, тому що не побачили в подібній ініціативі жодного сенсу.

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