Загроза "смерті" Будапештського меморандуму і закид Заходу: що говорив Зеленський у Мюнхені

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Президент Володимир Зеленський прокоментував загострення ситуації на Донбасі і заявив про те, що Україна прагне миру.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки він заявив, що біля кордонів України стоїть 150 тисяч російських солдатів.

За його словами, Україна є щитом Європи, який стримує найбільшу армію.

Глава держави пообіцяв, що українці буде захищати свою землю, за підтримки партнерів або без неї.

Він підкреслив, що Україна готова до переговорів у будь-якій точці світу, при цьому Україні потрібен мир у міжнародно визнаних кордонах.

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Також Зеленський заявив, що Україна буде повертати Крим і Донбас тільки мирним шляхом.

Президент вважає, що світові лідери відповіли на виклик Росії глобальної безпеки умиротворенням.

"Система безпеки повільна. Ще раз дає збій. Через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок: злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я говорю про це саме тут. 15 років тому тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворення. Результат? Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - сказав Зеленський.

Він додав, що "ООН, яка повинна захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе".

"Коли порушується її Статут. Коли один з членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН. А Кримську платформу - формат і мета якої деокупація Криму і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує", - підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна вчетверте скликатиме гарантів Будапештського меморандуму: "Якщо цього не відбудеться, ми можемо вважати, що він (Будапештський меморандум - ред.) фактично анульований".

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

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