Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

Олексій Тесля
5 листопада 2025, 16:24
68
Кожен будинок повинен мати готовий план дій на випадок тривалої перерви з теплопостачанням, переконаний Олександр Харченко.
опалення
Українців попередили про загрозу відключень / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Харченка:

  • У Києві в зимовий період можуть оголосити евакуацію
  • Можлива ситуація техногенної катастрофи

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прокоментував імовірність відключення централізованого опалення в Україні в зимовий період.

Як наголосив він, відповідаючи на запитання Телеграфа, якщо в Києві в зимовий період буде відключено ТЕЦ, і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче не буде перспективи їхнього відновлення, то в місті мають оголошувати евакуацію, а також злив води із систем опалення багатоквартирних будинків.

відео дня

"Якщо на ТЕЦ-5 або ТЕЦ-6 зруйновані котли і немає перспектив, що вони запрацюють у мінус 10°C за три дні максимум, то це ситуація техногенної катастрофи", - пояснив експерт.

При цьому він переконаний у тому, що кожен мікрорайон і навіть будинок повинні мати готовий план дій на випадок тривалої перерви з теплопостачанням унаслідок руйнування ТЕЦ або котельні. Також дуже важлива, на його думку, необхідність мати розроблені плани порятунку самих систем теплопостачання будинків.

"І міська влада також має працювати над тим, що саме робити, яким чином переключити теплову систему, щоб нехай навіть зі зниженою температурою, але будинки не замерзли. Або, якщо це можливо, тримати в резерві мобільні котельні. Але тоді для них мають бути підготовлені місця підключення в кожному мікрорайоні. Щоб, якщо щось трапилося, їх можна було б швидко перемістити і надати "теплову допомогу у відповідних точках", - додав Харченко.

Как подготовить дом к зиме инфографика
/ Главред

Загроза блекауту: думка експерта

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що Росія прагне спричинити повний енергетичний колапс і порушити стабільність української енергосистеми.

Він зазначив, що противник домагається того, щоб з ладу вийшли навіть атомні електростанції країни.

Загроза блекауту по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

опалення блекаут Олександр Харченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робила

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робила

17:10Stars
Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

16:50Світ
Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:30Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

Останні новини

17:10

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робила

17:03

Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

17:01

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти три відмінності на фото за 19 секунд

16:51

Чи були ваші предки родом із Греції: прізвище розкриє істинне коріння

16:50

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогнозРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогноз
16:42

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

16:30

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:28

На Місяці відбулись два яскраві спалахи - що відбувається і чи є загроза

16:24

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

Реклама
15:55

Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

15:54

Жінка заплатила великий штраф за прогулянку кота в саду: що пішло не так

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

15:22

Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

15:07

Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

15:03

Економіст Михайло Кухар назвав ініціативу Гетьманцева щодо оподаткування банків економічною диверсією

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

Реклама
14:19

Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

14:09

На фоні важких боїв за Покровськ депутати "Євросолідарності" вимагають від Кабіну випустити їх з країни на свята, - експерт

14:06

Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

14:04

У жодному разі не "з прошедшим"​​ - як правильно вітати з днем народженняВідео

14:04

Голова ВККС порушив процедуру відбору суддів, відкрито кримінальне провадження, - нардеп Власенко

14:03

Як відрізнити зимову гуму від літньої: один секретний символ все "розкаже"

14:02

"Алла великодушна": Пугачова висловилася про смерть путініста Ніколаєва

13:39

Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

13:38

Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

13:31

Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиції: ексклюзивне відео

13:27

Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

13:23

Перевозив "шахед" на даху авто: поліція затримала киянинаФото

13:14

"Світла пам'ять": зрадниця Ані Лорак розповіла про трагедію

13:07

"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

12:55

Крутіше сніданку не придумати: рецепт божественних на смак сирників за 10 хвилин

12:55

"Копія мами": Віра Брежнєва похвалилася донькою, яку не впізнатиВідео

12:36

Ядерний удар по Україні: названо головний страх Путіна, який його підштовхне

12:34

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

12:20

"Сьогодні": Марія Яремчук прийняла важливе рішення

12:11

У Києві виставили на продаж "Жигулі" за ціною квартири: в чому їхня фішка

Реклама
12:09

Їздити стане дорожче: Укрзалізниця підвищує вартість квитків, але не всіх

12:05

Берлін просить звільнити від санкцій частину "Роснефти" - експерт пояснив, чомуВідео

11:50

"Сумно втрачати людей": у мовчуна Ніколаєва сталося особисте горе

11:31

Допомога Україні затягується: Єврокомісія скликає термінову зустріч

11:26

Євген Хмара презентував композицію "REVIVAL", присвячену працівникам Київського метрополітену

11:19

Нові виплати українцям 2025: на що можна витратити 1000 Зеленського

11:14

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

11:04

Складна ціль: у Повітряних Силах повідомили про проблеми зі збиттям ракет РФ

10:59

Гороскоп на завтра 6 листопада: Стрільці зірвуть куш, Водоліям - великий успіх

10:53

Чому 6 листопада не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим Галкін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти