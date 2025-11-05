Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

Кожен будинок повинен мати готовий план дій на випадок тривалої перерви з теплопостачанням, переконаний Олександр Харченко.

https://glavred.net/life/risk-otklyucheniya-otopleniya-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-evakuacii-iz-gorodov-10712633.html Посилання скопійоване

Українців попередили про загрозу відключень / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Харченка:

У Києві в зимовий період можуть оголосити евакуацію

Можлива ситуація техногенної катастрофи

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прокоментував імовірність відключення централізованого опалення в Україні в зимовий період.

Як наголосив він, відповідаючи на запитання Телеграфа, якщо в Києві в зимовий період буде відключено ТЕЦ, і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче не буде перспективи їхнього відновлення, то в місті мають оголошувати евакуацію, а також злив води із систем опалення багатоквартирних будинків.

відео дня

"Якщо на ТЕЦ-5 або ТЕЦ-6 зруйновані котли і немає перспектив, що вони запрацюють у мінус 10°C за три дні максимум, то це ситуація техногенної катастрофи", - пояснив експерт.

При цьому він переконаний у тому, що кожен мікрорайон і навіть будинок повинні мати готовий план дій на випадок тривалої перерви з теплопостачанням унаслідок руйнування ТЕЦ або котельні. Також дуже важлива, на його думку, необхідність мати розроблені плани порятунку самих систем теплопостачання будинків.

"І міська влада також має працювати над тим, що саме робити, яким чином переключити теплову систему, щоб нехай навіть зі зниженою температурою, але будинки не замерзли. Або, якщо це можливо, тримати в резерві мобільні котельні. Але тоді для них мають бути підготовлені місця підключення в кожному мікрорайоні. Щоб, якщо щось трапилося, їх можна було б швидко перемістити і надати "теплову допомогу у відповідних точках", - додав Харченко.

/ Главред

Загроза блекауту: думка експерта

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що Росія прагне спричинити повний енергетичний колапс і порушити стабільність української енергосистеми.

Він зазначив, що противник домагається того, щоб з ладу вийшли навіть атомні електростанції країни.

Загроза блекауту по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред