Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2025, 04:04
Сухопутні війська ЗСУ занепокоєні появою інформації, яка розлетілась в Мережі
ТЦК бере хабарі по 30 тисяч доларів / колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК і СП, УНІАН

У столичному ТЦК та СП нібито є справжній прайс для військовозобов'язаних, який допомагає уникнути мобілізації. Про це відкрито заявив командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.

Він стверджує, що військовозобов'язаному доведеться заплатити 30 тисяч доларів, щоб його відпустили з ТЦК і не відправляли на фронт, а 8 тисяч доларів - за направлення в конкретну військову частину, де є бажання служити.

"Мій знайомий вийшов з дому і біля підʼїзду його прийняло ТЦК. Без шуму і пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДЗРВ чекати на "покупців". Він набрав мене і спитав чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення - не вийшло. Я почав шукати інші варіанти ... На виході мені назвали цифру у 8000$ - це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити - не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому - 30к $ !! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій , що завтра його знову не піймають", - написав військовий.

Що кажуть у ТЦК

У Київському міському ТЦК та СП заявили, що ця заява нібито брехлива і є лише черговою "маніпуляцією".

"Ця інформація — відвертий фейк спрямований на дискредитацію роботи ТЦК та СП. Порядок мобілізації чітко регламентований законом: проходження військовозобов'язаними ВЛК, розподіл та відправлення їх у військові частини. Поширення подібних "історій" — частина інформаційних атак, які мають на меті посіяти недовіру серед українців та дискредитувати процес мобілізації. У разі виявлення протиправних дій з боку військовослужбовців та посадових осіб ТЦК та СП потрібно звертатися до правоохоронних органів, а не розповсюджувати інформацію, яка не має підтверджень", - йдеться у повідомленні.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Реакція Сухопутних військ

У Сухопутних військах ЗСУ наголосили на тому, що ця ситуація викликає серйозне занепокоєння.

"Ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", - йдеться у повідомленні.

При цьому там додали, що командування Сухопутних військ ЗСУ намагається побороти корупцію:

  • посилюється контроль та аудит;
  • впровадження цифрових інструментів;
  • навчання персоналу;
  • розвиток рекрутингу;
  • запуск гарячих ліній.

Корупційні скандали - останні новини

Раніше повідомлялося, що членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції Слуга народу буде призупинено на час розслідування, повідомив голова фракції в парламенті Давид Арахамія. Крім того, Кабмін погодив звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Вона уточнила, що проєкт відповідного розпорядження буде направлено президенту Володимиру Зеленському.

У суботу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття корупційних схем, до яких виявилися причетними народний депутат, а також глави районної та міської адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Як повідомляв Главред, раніше Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. За основу проголосувало 330 нардепів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні вторгнення Росії ТЦК та СП
