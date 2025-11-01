РФ готує масовані удари по Україні: названо ймовірні цілі обстрілів

Не виключено, що в Україні доведеться проводити масштабніші і частіші відключення електроенергії.

Українців попередили про загрозу масових відключень / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Головне із заяв Плачкова:

Росіяни хочуть домогтися тотального блекауту

РФ планує бити по заходу України

Екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив про те, що росіяни хочуть домогтися тотального блекауту, а також розбалансувати енергетичну систему України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Телеграфу, ворог хоче домогтися того, що не змогли працювати, зокрема, й атомні станції в Україні.

"По-друге, до цього вони масовано били по лівому берегу, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України", упевнений експерт.

Він попередив, що це ускладнить транспортування електроенергії з регіону в регіон.

"Енергосистема може перейти на такий острівний, локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною", - не виключив співрозмовник.

Водночас він попередив, що в підсумку доведеться проводити масштабніші і частіші відключення електроенергії.

"А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо у великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням, уже є проблема з видобутком. Ми знаємо, що обсяг видобутку зменшився, але можуть бути проблеми з транспортуванням, якщо росіяни будуть бити по газоперекачувальних станціях", - додав Плачков.

Удари РФ по Україні: попередження експерта

Експерт з питань енергетичної політики та директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що, незважаючи на масштабні ракетні удари і спроби Росії паралізувати українську енергосистему, остаточно знеструмити країну агресору не вдасться. За словами фахівця, посилення захисту критично важливих енергетичних об'єктів дасть змогу значно скоротити кількість відключень і зробити систему стійкішою до нових атак.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

