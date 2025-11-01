РФ готує масовані удари по Україні: названо ймовірні цілі обстрілів

Головне із заяв Плачкова:
- Росіяни хочуть домогтися тотального блекауту
- РФ планує бити по заходу України
Екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив про те, що росіяни хочуть домогтися тотального блекауту, а також розбалансувати енергетичну систему України.
Як підкреслив він в інтерв'ю Телеграфу, ворог хоче домогтися того, що не змогли працювати, зокрема, й атомні станції в Україні.
"По-друге, до цього вони масовано били по лівому берегу, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України", упевнений експерт.
Він попередив, що це ускладнить транспортування електроенергії з регіону в регіон.
"Енергосистема може перейти на такий острівний, локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною", - не виключив співрозмовник.
Водночас він попередив, що в підсумку доведеться проводити масштабніші і частіші відключення електроенергії.
"А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо у великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням, уже є проблема з видобутком. Ми знаємо, що обсяг видобутку зменшився, але можуть бути проблеми з транспортуванням, якщо росіяни будуть бити по газоперекачувальних станціях", - додав Плачков.
Удари РФ по Україні: попередження експерта
Експерт з питань енергетичної політики та директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що, незважаючи на масштабні ракетні удари і спроби Росії паралізувати українську енергосистему, остаточно знеструмити країну агресору не вдасться. За словами фахівця, посилення захисту критично важливих енергетичних об'єктів дасть змогу значно скоротити кількість відключень і зробити систему стійкішою до нових атак.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.
Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.
Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.
Більше новин:
- Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК
- "Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним
- ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті і зачистили ще три, - DeepState
Про джерело: Телеграф
Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія.
Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред