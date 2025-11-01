Рус
РФ готує масовані удари по Україні: названо ймовірні цілі обстрілів

Олексій Тесля
1 листопада 2025, 21:30
Не виключено, що в Україні доведеться проводити масштабніші і частіші відключення електроенергії.
Українців попередили про загрозу масових відключень / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Головне із заяв Плачкова:

  • Росіяни хочуть домогтися тотального блекауту
  • РФ планує бити по заходу України

Екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив про те, що росіяни хочуть домогтися тотального блекауту, а також розбалансувати енергетичну систему України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Телеграфу, ворог хоче домогтися того, що не змогли працювати, зокрема, й атомні станції в Україні.

"По-друге, до цього вони масовано били по лівому берегу, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України", упевнений експерт.

Він попередив, що це ускладнить транспортування електроенергії з регіону в регіон.

"Енергосистема може перейти на такий острівний, локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною", - не виключив співрозмовник.

Водночас він попередив, що в підсумку доведеться проводити масштабніші і частіші відключення електроенергії.

"А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо у великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням, уже є проблема з видобутком. Ми знаємо, що обсяг видобутку зменшився, але можуть бути проблеми з транспортуванням, якщо росіяни будуть бити по газоперекачувальних станціях", - додав Плачков.

Удари РФ по Україні: попередження експерта

Експерт з питань енергетичної політики та директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що, незважаючи на масштабні ракетні удари і спроби Росії паралізувати українську енергосистему, остаточно знеструмити країну агресору не вдасться. За словами фахівця, посилення захисту критично важливих енергетичних об'єктів дасть змогу значно скоротити кількість відключень і зробити систему стійкішою до нових атак.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Телеграф

Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія.

Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

Трамп не дасть Україні програти, його стратегія вразила Путіна - The Telegraph

16:28

Найгірша ситуація не в Покровську: в DeepState розповіли, де найбільше просунувся ворог у жовтні

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 листопада: Ракам - перемога, Левам - довіряти собі

16:01

Patriot "надто дороге задоволення" у боротьбі з КАБами: "Флеш" назвав альтерантивуВідео

15:58

"Це було красиво, хлопці зайшли": з'явились деталі операції ГУР у Покровську

15:32

15:27

РФ штурмує Покровськ із новою тактикою: офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі

15:01

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

14:35

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українськоюВідео

14:06

Як повернути блиск ложкам і виделкам: що варто покласти у посудомийну машинку

13:45

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

13:25

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

13:24

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:13

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

12:36

"Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"

12:33

"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

12:23

Науковці закликали терміново закривати кришку унітазу: причина здивувала всіх

12:18

Лінивий шоколадний пиріг на сковорідці: рецепт простіше простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 листопада: Овнам - фінансові негаразди, Стрільцям - сюрприз

12:04

Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

11:55

Гороскоп на листопад 2025 для Водоліїв: переїзди, сюрпризи та фінансове полегшення

11:30

Гороскоп на листопад 2025 для Козерогів: що повернеться з минулого і які плани зруйнуютьсяВідео

11:27

Популярний "лайфхак" для очищення лобового скла може зіпсувати авто: деталі

11:17

Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

10:52

"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"Фото

10:43

Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М: є загиблий, багато поранених

10:36

Може зіпсувати консервацію: як вдома швидко виявити неякісну сіль

10:11

Час для стосунків: ваша дата народження підкаже, коли прийде справжня любов

10:00

Як правильно повідомити про злочин: інструкція від ДБР для громадян актуально

09:42

Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

