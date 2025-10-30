Загроза тотального блекауту: експерт оцінив імовірність масових відключень

Що щільнішим буде захист об'єктів енергетики, то менше буде таких відключень, підкреслив Геннадій Рябцев.

РФ намагається влаштувати в Україні блекаут / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важливе із заяв Рябцева:

Занурення України в темряву Росія не зможе досягти

Чим щільнішим буде захист, тим менше буде відключень

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Як наголосив він у коментарі Главреду, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

"Цього не буде. Але будуть відключення, які потрібні для стабілізації роботи системи і проведення ремонтних робіт", - зазначив експерт.

За його словами, чим щільнішим буде захист об'єктів енергетики, тим менше буде таких відключень.

"Тому розрахунок росіян на те, що відключення електроенергії викличуть соціальне невдоволення, є помилковим. Але вони цього не розуміють", - додав Рябцев.

Захист від ударів РФ: думка експерта

Якщо Україна дійсно почала готуватися до відбиття російських атак на енергетичну інфраструктуру тільки зараз, то часу для масштабних заходів уже практично не залишилося, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Він підкреслив, що зараз важливо зосередитися хоча б на базових способах захисту - навіть тимчасові укріплення здатні значно знизити наслідки ударів. За словами експерта, зведення повноцінної, багаторівневої системи безпеки - процес тривалий: на нього йде від дев'яти до п'ятнадцяти місяців безперервної роботи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

