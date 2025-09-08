Рус
ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три, - DeepState

Даяна Швець
8 вересня 2025, 08:26
Українські сили зміцнили позиції в Донецькій області, ворог втрачає техніку.
ЗСУ мають успіх у трьох точках / Колаж: Главред, фото карта DeepState, 113 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Коротко:

  • ЗСУ звільнили Володимирівку та відкинули ворога від трьох сіл
  • Сили оборони відбили понад 150 атак і просунулися на Донеччині

Збройні сили України звільнили село Володимирівка на Донеччині, а також відтіснили ворога від трьох інших сіл. Про це повідомляють аналітики українського моніторингового проєкту DeepState.

За даними аналітиків, українські військові відкинули російські війська від населених пунктів Разіне, Золотий Колодязь та Новоторецьке в Донецькій області.

Водночас, згідно з цим же повідомленням, ворог зміг просунутися в районі Серебрянського лісництва.

Що відбувається на фронті - пояснення Генштабу

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Яка ситуація за окремими напрямками:

  • Північно-Слобожанський та Курський напрямки: Українські захисники відбили дев'ять атак російських військ. Загалом противник здійснив 15 авіаударів, скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім того, зафіксовано 216 артилерійських обстрілів, з яких шість із реактивних систем залпового вогню.
  • Південно-Слобожанський напрямок: Відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.
  • Куп’янський напрямок: Українські сили відбили п'ять атак окупантів у районі Куп’янська та біля Піщаного.
  • Лиманський напрямок: Зафіксовано 17 атак ворога. Противник намагався просунутися біля населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє, а також у напрямках Дробишевого, Шандриголового та Дерилового.
  • Сіверський напрямок: Відбулося 12 бойових зіткнень. Агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямках Ямполя і Сіверська.
  • Краматорський напрямок: Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Маркового, Оріхово-Василівки, Ступочок та Міньківки.
  • Торецький напрямок: Ворог здійснив вісім атак біля Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.
  • Покровський напрямок: Українські захисники зупинили 43 атаки агресора. Бої точилися в районах Шахового, Вільного, Котлиного, Новопідгороднього, Новоекономічного, Родинського, Миролюбівки, Покровська, Звірового, Променя, Лисівки, Удачного, Дачного, Новоукраїнки та в бік Новопавлівки.
  • Новопавлівський напрямок: Відбито 22 штурми ворога в районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та в напрямках Іванівки, Соснівки і Філії.
  • Оріхівський напрямок: Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників біля Плавнів, а також у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

"За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 910 осіб. Сили оборони України також знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, п’ять ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно стали відомі три міста, які хоче взяти РФ. Російські війська намагаються взяти в оточення Покровську агломерацію та готуються до "вирішального прориву" в цьому районі.

Також нещодавно у DeepState розкрили деталі, що армії РФ вдалося просунутися в трьох областях. Це відбулося на кількох напрямках: у Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський розповідав, що українські підрозділи відбили багато територій біля Покровська. Українські збройні сили за серпень місяць повернули під свій контроль 26 квадратних кілометрів території лише на одному напрямку.

Більше новин про війну в Україні:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту Український фронт Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України DeepState Фронт
18:28

Тямущі сантехніки кладуть один інгредієнт: як "пробити" злив легко і за хвилинуВідео

