У яких містах України жителі можуть залишитися без опалення: названо зони ризику

Найбільші ризики зберігаються в містах, які традиційно стикаються з проблемами опалення.

В Україні можуть бути проблеми з опаленням / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Ризики зберігаються в містах із проблемами опалення

Жителі можуть самостійно забезпечувати свої будинки теплом

В Україні поступово скорочується кількість міст із централізованим опаленням, оскільки все більше громад переходять на індивідуальні системи теплопостачання.

Як розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев, найбільші ризики зберігаються в містах, які традиційно стикаються з проблемами опалення, таких як:

Кривий Ріг;

Чернігів;

Одеса.

"Ці міста історично залишаються найбільш уразливими з точки зору стабільного постачання тепла", - підкреслив Рябцев.

Експерт додав, що уряд розробляє заходи, які мають спростити процес встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

При цьому Рябцев наголосив на необхідності прискорити цей процес, щоб мешканці могли самостійно забезпечувати свої будинки теплом, не залежачи від централізованих систем.

Як зігрітися без опалення: поради експертів

Щоб зберігати тепло і водночас економити енергію, можна застосувати кілька простих і ефективних прийомів:

Підберіть відповідну постільну білизну - фланель або фліс утримують тепло краще, ніж бавовна.

Використовуйте теплу або електричну ковдру - чудовий спосіб зігрітися без увімкнення центрального опалення.

Піжама і теплі шкарпетки - надійні помічники в боротьбі з холодом.

Грілка - перевірений спосіб зігрітися і підігріти ліжко.

