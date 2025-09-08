Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла

Даяна Швець
8 вересня 2025, 09:02
249
Фахівці працюють над відновленням роботи та роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію у найкоротші терміни.
ТЭС, пожар
РФ влучила по енергоінфраструктурі на Київщині / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія, ДСНС ​

Що трапилося:

  • Росія здійснила масований нічний обстріл одного з об'єктів теплової генерації в Київській області
  • Внаслідок атаки об'єкт зазнав руйнувань, на місці працюють рятувальники та енергетики

У ніч на понеділок, 8 вересня, Росія здійснила масовану атаку по об’єкту теплової генерації в Київській області. Як повідомили у Міністерстві енергетики України, на місці події вже працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки удару.

У відомстві наголосили, що ціллю агресора було створити ще більше проблем для цивільного населення - залишити людей без електроенергії та тепла, знеструмити лікарні, школи й дитячі садки.

відео дня

Міненерго також підкреслило, що енергетична інфраструктура, зокрема об’єкти генерації, передача та розподіл електроенергії, а також газові системи, не мають жодного відношення до військових цілей.

"Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимемо додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні.

За даними "Новини.Live", уночі дрони атакували район саме Трипільської ТЕС під Києвом - були прильоти, після яких почалися проблеми з електропостачанням у Київській області та деяких районах столиці.

  • Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві
    Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві фото: ДСНС
  • Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві
    Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві фото: ДСНС
  • Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві
    Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві фото: ДСНС
  • Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві
    Київщина: ліквідація рятувальниками загоряння на промисловому підприємстві фото: ДСНС

Наслідки обстрілів РФ української інфраструктури - думка експерта

За оцінками експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, існує серйозний ризик повторних атак Росії на критичну інфраструктуру. Ба більше, це, за його словами, може стати підставою для прискореного підвищення тарифів.

''Уже зараз анонсується ризик нових обстрілів Росією критичної інфраструктури в опалювальний сезон. Це може стати формальною підставою для прискореного зростання тарифів. Подібну схему вже використовували 2024 року, коли обстріли стали приводом для позапланового підвищення. Теоретично в разі повторення атак зростання тарифів можливе ще 2025 року, однак найімовірніше, що чергове підвищення відбудеться з 1 червня 2026 року'', - зазначив експерт у коментарі Главреду.

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла
Генерація електроенергії в Україні / Главред-фнфографіка

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари РФ по Україні, заявив про важливість продовження слів підтримки світових лідерів подальшими санкціями та тарифами, запровадженими проти Росії як тиск за її агресію.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли Міненерго ЗСУ Київська область ТЭЦ війна Росії та України відключення світла електроенергія атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:34Фронт
"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:09Світ
РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла

09:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Останні новини

10:37

Потрібно все й одразу: чотири найбільш нетерплячі знаки зодіаку

10:37

Майбутнє переговорів: експерт сказав, як США і Китай оформлять "заморозку війни"

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на ЗеленськогоЗолотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського
09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

09:00

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк

Реклама
08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

08:55

Рекорди та парадокси: чим увійде в історію Верховна Рада дев’ятого скликанняПогляд

08:40

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три, - DeepState

07:58

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

06:53

"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із ПутінимФотоВідео

06:14

Цивільні у формі: чому не варто розділяти жертв війниПогляд

05:27

Кілька секунд і все готово: найкращі лайфхаки, як швидко почистити часник

04:30

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

04:04

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

03:33

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Реклама
03:32

"Перевірка" росіян обернулася пасткою: журналіст розповів правду про полон

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

22:40

"Цілі досягнуто": у РФ цинічно висловилися про вбивство мирних людей у Києві

22:26

Блискуче волосся: стиліст Кардаш'ян розкрив секрет зірки

22:14

Українців можуть позбавити субсидії: стало відомо, хто в зоні ризику

22:04

Сприятливі дні: що робити на городі у вересні за місячним календарем 2025Відео

21:59

Скоро пошлють: за що чоловіка Лорак ненавидять у російській зірковій тусовці

21:40

Маски скинуто, ілюзій не залишилося навіть у Білому доміПогляд

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФВідео

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментував останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

Реклама
20:21

РФ атакує Україну новими дронами: Буданов попередив про небезпеку

20:13

Вода – найважливіша речовина на Землі

19:48

"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

19:42

Зірка "МастерШеф" після народження близнят зізналася, чи готова знову стати мамою

19:37

Україну заливатимуть дощі та прийде похолодання: синоптики попереджають про шторм

19:30

"Мене просто били": журналіст, який повернувся з полону, розповів про звірства росіян

19:14

Чорнобиль: історія катастрофи, яку намагалися приховати

18:55

Наталія Могилевська відмовилася від весілля - у чому причина

18:51

Дзвонять і мовчать: що насправді відбувається під час "німих" дзвінківВідео

18:42

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собака облизує свої губи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти