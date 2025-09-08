РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світла

Фахівці працюють над відновленням роботи та роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію у найкоротші терміни.

https://glavred.net/ukraine/rf-nachala-obstrely-energetiki-atakovana-tec-na-kievshchine-otklyuchenie-sveta-10696154.html Посилання скопійоване

РФ влучила по енергоінфраструктурі на Київщині / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія, ДСНС ​

Що трапилося:

Росія здійснила масований нічний обстріл одного з об'єктів теплової генерації в Київській області

Внаслідок атаки об'єкт зазнав руйнувань, на місці працюють рятувальники та енергетики

У ніч на понеділок, 8 вересня, Росія здійснила масовану атаку по об’єкту теплової генерації в Київській області. Як повідомили у Міністерстві енергетики України, на місці події вже працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки удару.

У відомстві наголосили, що ціллю агресора було створити ще більше проблем для цивільного населення - залишити людей без електроенергії та тепла, знеструмити лікарні, школи й дитячі садки.

відео дня

Міненерго також підкреслило, що енергетична інфраструктура, зокрема об’єкти генерації, передача та розподіл електроенергії, а також газові системи, не мають жодного відношення до військових цілей.

"Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимемо додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні.

За даними "Новини.Live", уночі дрони атакували район саме Трипільської ТЕС під Києвом - були прильоти, після яких почалися проблеми з електропостачанням у Київській області та деяких районах столиці.

Наслідки обстрілів РФ української інфраструктури - думка експерта

За оцінками експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, існує серйозний ризик повторних атак Росії на критичну інфраструктуру. Ба більше, це, за його словами, може стати підставою для прискореного підвищення тарифів.

''Уже зараз анонсується ризик нових обстрілів Росією критичної інфраструктури в опалювальний сезон. Це може стати формальною підставою для прискореного зростання тарифів. Подібну схему вже використовували 2024 року, коли обстріли стали приводом для позапланового підвищення. Теоретично в разі повторення атак зростання тарифів можливе ще 2025 року, однак найімовірніше, що чергове підвищення відбудеться з 1 червня 2026 року'', - зазначив експерт у коментарі Главреду.

Генерація електроенергії в Україні / Главред-фнфографіка

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари РФ по Україні, заявив про важливість продовження слів підтримки світових лідерів подальшими санкціями та тарифами, запровадженими проти Росії як тиск за її агресію.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред