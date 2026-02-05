РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

Російські війська передислоковують сили, готуючись до масштабних бойових дій на кількох напрямках фронту.

Ворог концентрує ресурси та планує контролювати Донбас і сусідні області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

Російські війська проводять передислокацію сил і засобів

Можливе масштабування бойових дій у квітні

Активність відбувається на різних ділянках фронту

Російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

"Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися "зеленка". Вважаю, що саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів на різних ділянках фронту, щоб реалізовувати свій план", – пояснив експерт в інтервʼю OBOZ.UA. відео дня

За його словами, план Москви щодо контролю над Донеччиною та Луганщиною не змінився. Наступними цілями РФ можуть стати Запорізька та Херсонська області.

"Далі бої на території Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей у межах реалізації плану Путіна щодо створення так званої санітарної або буферної зони на території України, яка межує з територією Російської Федерації", – додав Селезньов.

Експерт підкреслив, що якщо в Москві вважають Запорізьку та Донецьку області "своїми", то формування так званої "санітарної зони" ворог може спробувати і на території Дніпропетровської області.

Які кроки готує РФ на Донбасі та сусідніх областях – думка експерта

Як писав Главред, плани російських військ щодо Донбасу залишаються незмінними, проте у ворога існують додаткові наміри створити так звану буферну зону в інших регіонах України.

"Наша розвідка каже, що плани росіян не змінились. Задача до кінця березня — початку квітня російським військам — вийти на адмінкордони Донбасу. Ці задачі незмінні були і протягом минулого року, вони мільйон разів переносилися, і я особисто не бачу спроможностей РФ виконати цю задачу у визначений термін", – заявив Павло Паліса, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та заступник голови Офісу Президента, в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, окремим завданням російських військ є формування буферної зони на Харківщині та Сумщині, а за максимальними амбіціями – також у Дніпропетровській області та на запорізькому напрямку.

Крім того, Росія порушує питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси й перекинути їх на інші ділянки фронту. Таку думку висловив народний депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко .

Нагадаємо, що на межі Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються прощупати міцність української оборони, прагнучи створити контрольовану смугу вздовж державного кордону. Про це повідомив речник Об’єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

