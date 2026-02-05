Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

Марія Николишин
5 лютого 2026, 08:26
26
Оглядач каже, що у місті триває зачистка окремих ділянок.
Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку
Ситуація у Куп’янську / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви оглядача:

  • Ситуація в Куп’янську досі напружена
  • Росіяни продовжують спроби штурмів у кількох районах
  • Основні сили противника зосереджені на лівому березі річки Оскіл

Ситуація у Куп’янську Харківської області залишається напруженою. У центрі міста триває зачистка окремих ділянок, де перебувають оточені російські військові. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников.

За його словами, на окремих напрямках українські військові мають успіхи.

відео дня

Він додав, що противник продовжує спроби штурмів у районах північніше Радківки та Голубівки, а також поблизу Куп’янська-Вузлового і Ківшарівки. Частину таких атак вдалося відбити.

Оглядач наголошує, що окупанти зосереджують основні сили на лівому березі річки Оскіл, що може свідчити про зміну тактики на цьому напрямку.

Варто підкреслити, що офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає.

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку
Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Блокада у Куп'янську

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко раніше заявляв, що Куп'янськ у Харківській області повністю звільнений.

За його словами, у місті є всього кілька невеликих осередків з оточеними російськими окупантами.

Він підкреслив, що росіяни не досягли тих результатів, на які розраховували. Зараз захисники тримають окупантів в блокаді, не даючи їм можливості вийти з оточення.

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку
Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

Заступник голови офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

У звіті Інституту вивчення війни говорилось про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж за кілька місяців.

Читайте також:

Про персону: Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск новини України війна Росії та України Куп'янський напрямок Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у

09:00Інтерв'ю
"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

08:37Світ
Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждалі

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждалі

07:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Останні новини

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

09:00

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уВідео

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

Реклама
06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

06:10

Трамп допоможе закінчити війну: вірити чи ніПогляд

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

03:04

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

02:52

Три сигнали свідчать про приховану загрозу: проривний метод діагностики деменції

02:00

Путіністка Лариса Доліна обрала нову країну - де вона купила житло

Реклама
01:56

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:54

Їх неможливо не помітити: чотири знаки зодіаку з найсильнішою енергетикою

00:51

Ефект "посадив і забув": сім сортів томатів для мінімального доглядуВідео

04 лютого, середа
23:54

45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

23:31

Неймовірне завдання із сірниками вирішують одиниці: додайте 4 — і все раптом зійдеться

23:21

Для Черкас і області змінили графіки відключень - коли не буде світла 5 лютого

23:20

Тільки шкодять: дерева, які ніколи не слід садити у дворі

23:17

Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

23:05

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

22:49

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війниВідео

22:46

"До мурах": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"

22:43

Навіть плями зникнуть: як легко відмити посуд з нержавіючої сталі

22:31

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

22:23

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

22:01

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

21:56

Потап знайшов заміну Насті Каменських та публічно показав цю дівчину

21:55

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

21:43

Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютогоФото

21:36

Все життя чистили картоплю неправильно: один простий трюк розірвав Мережу

21:24

"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

Реклама
20:43

Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

20:40

Головоломка, яка випробовує зір: знайдіть приховане число лише за 15 секунд

19:59

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

19:59

В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

19:53

Сильний вітер та ожеледиця: на Тернопільщині очікується справжня негода

19:37

Амбіції Кремля зростають: куди РФ планує перекинути основні сили після Донбасу

19:30

Десятки ракет зі шрапнеллю: нові деталі масованих ударів РФ по ТЕЦ у КиєвіВідео

19:19

Не Донецьк: яке місто насправді було першою "столицею" Донецької областіВідео

19:10

Переговори України та РФ: прорив чи припинення вогню?Погляд

19:08

Маловідома фірма з Житомира отримала контракти на захист ГАЕС на 5,6 млрд гривень

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти