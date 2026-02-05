Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

Оглядач каже, що у місті триває зачистка окремих ділянок.

Ситуація у Куп’янську / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви оглядача:

Ситуація в Куп’янську досі напружена

Росіяни продовжують спроби штурмів у кількох районах

Основні сили противника зосереджені на лівому березі річки Оскіл

Ситуація у Куп’янську Харківської області залишається напруженою. У центрі міста триває зачистка окремих ділянок, де перебувають оточені російські військові. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников.

За його словами, на окремих напрямках українські військові мають успіхи.

Він додав, що противник продовжує спроби штурмів у районах північніше Радківки та Голубівки, а також поблизу Куп’янська-Вузлового і Ківшарівки. Частину таких атак вдалося відбити.

Оглядач наголошує, що окупанти зосереджують основні сили на лівому березі річки Оскіл, що може свідчити про зміну тактики на цьому напрямку.

Варто підкреслити, що офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Блокада у Куп'янську

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко раніше заявляв, що Куп'янськ у Харківській області повністю звільнений.

За його словами, у місті є всього кілька невеликих осередків з оточеними російськими окупантами.

Він підкреслив, що росіяни не досягли тих результатів, на які розраховували. Зараз захисники тримають окупантів в блокаді, не даючи їм можливості вийти з оточення.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

Заступник голови офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

У звіті Інституту вивчення війни говорилось про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж за кілька місяців.

Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

