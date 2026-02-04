Рус
Амбіції Кремля зростають: куди РФ планує перекинути основні сили після Донбасу

Руслан Іваненко
4 лютого 2026, 19:37оновлено 4 лютого, 20:09
Росія планує вийти на адмінкордони Донбасу та прагне підготувати умови для захоплення інших областей.
ВСУ, Фронт, Война
Які області можуть потрапити під загрозу російської агресії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Росія зберігає плани захоплення Донбасу до квітня
  • Ворог хоче створити буферні зони на Харківщині та Сумщині
  • Стратегічно розглядаються й південні області України

Плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України. Про це заявив екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а нині заступник голови офісу президента Павло Паліса в матеріалі LB.ua.

"Наша розвідка каже, що плани росіян не змінились. Задача до кінця березня — початку квітня російським військам — вийти на адмінкордони Донбасу. Ці задачі незмінні були і протягом минулого року, вони мільйон разів переносилися, і я особисто не бачу спроможностей Рашки виконати цю задачу у визначений термін", – зазначив Паліса.

Буферні зони та амбіції Росії

За його словами, окремим завданням ворога є створення буферної зони в Харківській та Сумській областях, а за максимальними амбіціями – також у Дніпропетровській області та на запорізькому напрямку.

"Створити в майбутньому сприятливі умови, які дозволять розпочати захоплювати Запорізьку й Херсонську області в їхніх територіальних межах. Зараз це виглядає як фантазія", – додав він.

Що стосується можливих планів Росії щодо півдня України, зокрема Одеси та Миколаєва, Паліса наголосив, що на стратегічному рівні ці напрямки розглядаються, однак топгенералітет РФ наразі не концентрує зусиль на цьому фронті.

Донбас – пріоритет РФ

"Донбас — це першочергова задача, яку будуть виконувати російські війська. І запорізький напрямок — створюватимуть умови, щоб здобути будь-який оперативний успіх. Що намагалася зробити Росія в цій війні: швидко досягти стратегічного успіху і в процесі стабілізації лінії фронту створити умови для оперативного успіху. Наша задача була не дати їм реалізувати оперативний успіх, забезпечити стабільність лінії зіткнення. Оперативний успіх за чотири роки війни змогли реалізувати тільки українці. Херсон, Харків. І ще, заради справедливості, на початку війни, напевно, можна рахувати частину тимчасово окупованої території Запорізької області. Але тут ми спишемо, напевно, на ефект раптовості", – підсумував Паліса.

Чи зможе Росія просунутись у Донецькій області - думка експера

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російські війська зіткнуться з серйозними проблемами у подальшому просуванні на Донецькому напрямку.

За його словами, вже понад рік ворог намагається взяти Покровськ, і це дає підстави припускати, що бої за Слов’янськ чи Краматорськ також можуть тривати не менше року.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше писав Главред, у ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневих ударів по низці військових цілей противника, зокрема по навчальному центру FPV-дронів, місцях зосередження особового складу та станції радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, російські окупаційні війська перебувають в оточення в межах населеного пункту Куп'янськ в Харківській області. Про те, скільки саме російських окупантів перебуває в "котлі" розповів в коментарі Українській правді речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

Нагадаємо що, на межі Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються прощупати міцність української оборони, прагнучи створити контрольовану смугу вздовж державного кордону. Про це повідомив речник Об’єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

Про персону: Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

війна в Україні бої в Донецьку військова агресія РФ новини України
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

