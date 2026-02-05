Два обласні центри України під загрозою: військовий попередив, що задумав ворог

Командир Грузинського легіону оцінив, чи мають окупанти сили і засоби для нового масштабного наступу.

Військовий пояснив, чим небезпечне наближення окупантів до Запоріжжя і Дніпра / Колаж: Главред, фото: instagram.com/mamulashvili_m/, скрін з DeepState

Що сказав Мамулашвілі:

У росіян немає ресурсів для наступу на міста-мільйонники України

Ворог у 2026 році може дістати артилерією до Запоріжжя і Дніпра

Росіяни обстрілюють мирне населення України, щоб змусити Київ капітулювати

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує вбивати мирних жителів України у прифронтрових містах. До кінця 2026 року ворог може дістати артилерією і до двох міст-мільйонників.

Про це під час чату на Главреді розповів командир Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та захищає Україну, Мамука Мамулашвілі.

Які міста під загрозою

Командир Грузинського легіону зазначив, що мова йде про Дніпро та Запоріжжя. Росія не має сил та можливостей зараз проводити наступальні дії в напрямку цих міст, але артилерія окупантів знаходиться вже надто близько до обласних центрів.

"Якщо в зоні доступу є житлові квартали, росіяни вестимуть вогонь по мирному населенню. Це властиво російській армії, тож Росія веде війни скрізь, не тільки в Україні. Тож небезпека полягає в тому, що райони, розташовані ближче до лінії зіткнення та в зоні досягнення артилерії, обстрілюватимуться Росією", - пояснив військовослужбовець.

Мамулашвілі зазначив, що як і постійними ракетно-дроновими атаками по мирних містах, так і артилерійськими обстрілами Росія хоче змусити українців бути згідливішими і погоджуватися на її вимоги. Вона прагне того, щоб українці втомилися від війни і почали вимагати від влади погоджуватися на капітуляцію.

"Росіяни – рабський народ, і їм не зрозуміти прагнення українців до свободи. Їм не зрозуміти, що українці пролили надто багато крові за свободу – не лише зараз, у ході цієї війни, а впродовж усієї історії, а тому ніхто здаватися не збирається. Для росіян такі поняття недосяжні. Тому вони роблять замах на дітей і жінок – на найслабших. Вони хочуть убивствами та терористичними актами змусити українців стати невільними. Однак Росії варто подивитись історію і зрозуміти, що цього бути не може. А спроби вбивати дітей та жінок просто вкотре доводять, що Росія – країна-терорист", - додав він.

Де РФ готує наступ - думка експерта

Главред писав, що за даними військового експерта Владислава Селезньова, російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися "зеленка". Тому експерт вважає, що саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів на різних ділянках фронту, щоб реалізовувати свій план.

Селезньов зазначив, що план Москви щодо контролю над Донеччиною та Луганщиною не змінився. Наступними цілями РФ можуть стати Запорізька та Херсонська області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія майже по всьому фронту в Україні зіткнулася навіть не з проблемами, а з катастрофою через відключення терміналів Starlink.

Напередодні стало відомо, що ситуація у Куп’янську Харківської області залишається напруженою. У центрі міста триває зачистка окремих ділянок, де перебувають оточені російські військові.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

