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Загроза наступу: війська РФ наближаються до Дніпропетровської області

Марія Николишин
21 лютого 2025, 18:23
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Російський наступ уже змінив ландшафт прикордонної зони Дніпропетровська.
Загроза наступу: війська РФ наближаються до Дніпропетровської області
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • Окупанти наближаються до Дніпропетровської області
  • Це може ускладнити позицію Києва можливих переговорах
  • Останніми тижнями просування росіян сповільнилося

Попри розпочаті США переговори з країною-агресором Росією, окупаційні війська не зупиняються в Україні і наближаються до Дніпропетровської області, одного з найбільших регіонів України з великою промисловою базою. Про це пише The New York Times.

"Російські війська зараз перебувають менш ніж за три милі від кордону регіону, і останніми днями вони просуваються вперед. Якщо російська армія перейде зі східної Донецької області до Дніпропетровської, це завдасть великого удару по моральному духу в Україні. Це також може ускладнити позицію Києва на територіальних переговорах, які можуть виникнути", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що російський наступ уже змінив ландшафт прикордонної зони Дніпропетровська.

"Тепер траншеї та протитанкові рови вишикувалися вздовж доріг, якими проїжджають колони бронетехніки. Цивільне населення теж готується до бою", - пише NYT.

Там додали, що загроза наступу військ Росії на Дніпропетровську область ґрунтується на шести місяцях їхнього швидкого просування на Донеччині, хоч і останніми тижнями воно сповільнилося.

За словами військового експерта з Відня Франца Гаді, уповільнення пов'язане з поганою погодою, а також з ефективним використанням Україною безпілотників.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку, а саме - у центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресорки Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські окупанти активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область. Загарбники здійснюють вогневе ураження "по всьому, що рухається в ту сторону на Сумщині".

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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