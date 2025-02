Загроза наступу: війська РФ наближаються до Дніпропетровської області

Головне:

Попри розпочаті США переговори з країною-агресором Росією, окупаційні війська не зупиняються в Україні і наближаються до Дніпропетровської області, одного з найбільших регіонів України з великою промисловою базою. Про це пише The New York Times.

Також зазначається, що російський наступ уже змінив ландшафт прикордонної зони Дніпропетровська.

"Тепер траншеї та протитанкові рови вишикувалися вздовж доріг, якими проїжджають колони бронетехніки. Цивільне населення теж готується до бою", - пише NYT.

Там додали, що загроза наступу військ Росії на Дніпропетровську область ґрунтується на шести місяцях їхнього швидкого просування на Донеччині, хоч і останніми тижнями воно сповільнилося.

За словами військового експерта з Відня Франца Гаді, уповільнення пов'язане з поганою погодою, а також з ефективним використанням Україною безпілотників.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку, а саме - у центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресорки Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські окупанти активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область. Загарбники здійснюють вогневе ураження "по всьому, що рухається в ту сторону на Сумщині".

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.