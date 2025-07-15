Ціни рвонуть вгору: експерт попередив про здорожчання базового продукту на 20%

Що сказав Марчук:
- Ціни на хліб в Україні не будуть зменшуватись
- До кінця року хліб може зрости у ціні на більш як 1/5
України помічають зниження цін на деякі продукти. Це в першу чергу стосується сезонних овочів та фруктів. Однак очікувати подібного здешевлення хліба не варто, ціни на нього навпаки - зростатимуть.
Про це, як передає УНН, повідомив заступник голови Української аграрної ради Денис Марчук. За його словами, хліб щомісяця демонструє динаміку росту на 1,5-2%.
"В кінці 25 (року - Главред) будемо бачити показники 24 року, коли ціна зросте в межах 20-22%", - наголосив він.
Зауважимо, що станом на 15 липня, згідно з даними на сайті Мінфін, у порівнянні з попереднім місяцем зросла ціна лише на "Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка" серед усіх представлених продуктів. У червні супермаркети продавали його в середньому по 43,98 гривні за 600 грамів, а тепер він коштує 44,72 гривні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціна на ранній буряк лише за тиждень впала з 12-20 грн/кг до 9-12 грн/кг. Вартість моркви також зменшилась. Так, ціна впала з 40-50 грн/кг до 16-25 грн/кг.
Раніше такод повідомлялося, що у столичних супермаркетах можна знайти кавуни як і за 19,88 гривень за кілограм, так і за 30,50 гривень. В той час як середня вартість кавунів становить 23,94 гривні.
Напередодні стало відомо, що у червні 2025 року темпи зростання споживчих цін в Україні сповільнилися до 14,3% у річному вимірі. Водночас продовольча інфляція, навпаки, суттєво прискорилася — до 23,2%.
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Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
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