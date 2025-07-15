Дістануть до Москви: Трамп розглядав постачання Україні ракет Tomahawk - WP

Tomahawk дозволив би Києву завдавати ударів по цілях у глибокому тилу ворога.

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Трамп розглядав постачання Україні ракет Tomahawk - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, Вікіпедія

Коротко:

Поки що "Томагавки" не входять до списку поставок

Ракети великої дальності можуть бути відправлені пізніше

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk - тієї самої зброї, яку було запущено по цілях в Ірані минулого місяця.

Як пише The Washington Post, ракети Tomahawk можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і обговорення питання про їхнє постачання тривало ще в п'ятницю.

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"Але, як мені повідомили, "Томагавки" поки що не входять до списку поставок. Їх можна буде розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій вплив", - зазначає журналіст WP Девід Ігнатіус.

Також у колонці йдеться про те, що Україні, ймовірно, дозволять використовувати 18 ракет великої дальності ATACMS, які наразі перебувають в Україні, на їхній повній дальності в 300 кілометрів.

"Вони не долетять до Москви або Санкт-Петербурга, але вразять військові бази, аеродроми і склади постачання в глибині Росії, які зараз перебувають поза досяжністю. Пакет може також включати додаткові ракети ATACMS", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чиновники Пентагону місяцями закликали завдавати глибших ударів по території Росії з використанням ATACMS. Щоразу, коли дальність дії ракети збільшувалася, росіяни просто відводили свої літаки та іншу техніку за межі досяжності українських сил. Тепер це буде зробити складніше.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО: США не оплачують безпосередньо, а передають систему, яку європейці оплатять.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду впродовж 50 днів.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

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