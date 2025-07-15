РФ витримає вести війну лише 2,5 року, вона підходить до межі своїх ресурсів – Яременко

Російські окупанти за рік захоплюють лише по кілька сіл на території України, а от втрати, яких вони зазнають, для них дуже суттєві.

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РФ витримає вести війну лише 2,5 року, вона підходить до межі своїх ресурсів, каже Яременко/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Основні тези Яременка:

Здатність Росії продовжувати війну обмежується лише 2026-2027 роками

РФ підходить до межі своїх економічних ресурсів

Армія РФ захоплює лише по кілька сіл за рік, а при цьому зазнає серйозних втрат

У країни-агресорки Росії немає стільки сил і ресурсів, щоб воювати проти України десятиліттями. Тому термін у 89 років, упродовж якого, згідно з прогнозом видання The Economist, РФ наступатиме, щоб захопити всю Україну, не варто брати до уваги.

У Росії немає 89 років. Ці розрахунки базуються на швидкості просування російських військ упродовж певного періоду. Але ж ця швидкість може змінюватися, російські війська можуть відступати тощо. Це взагалі не має ніякого сенсу – говорити про перспективу 50 років. Таку думку висловив народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду.

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"Що стосується здатності Росії продовжувати війну, то від російських експертів ми чуємо, що ця здатність обмежується 2026-2027 роками, оскільки РФ підходить до межі своїх економічних ресурсів. Людський ресурс у Росії ще є, і вона значно успішніша за нас у пошуках людських ресурсів за кордоном. Її союзники виявилися більш рішучими, як бачимо на прикладі КНДР. Натомість партнери України за кордоном ще не готові надати людей для ведення війни. Тим не менше, Росія не зможе вести війну такої інтенсивності, як зараз, дуже довго, це неможливо", – наголосив дипломат.

Він зазначив, що росіяни уже бачать такий стан речей, і це викликає у них багато запитань. Адже російським окупантам вдається за рік захоплювати по кілька сіл на території України, але при цьому вони зазнають серйозних втрат.

"Росія, захоплюючи кілька сіл на території України за рік, втрачає Сирію та плацдарм в Ірані, РФ оточують ворожі країни (Швеція й Фінляндія стають членами НАТО), недружні країни до РФ перемагають дружню. Все це результат того, що Росія воює в Україні. Захоплення сіл на території України за рік – це не єдиний показник. Є й інші, які свідчать про те, що Росія не перемагає, що немає в неї 90 років для проведення наступальної операції в Україні", – зазначив Яременко.

Він наголосив, що поки що нам не вдається переконати європейців у тому, що політично безпечно перекинути війну на територію Росії, завдавати їй там більше збитків, ніж вона отримує на території України, щось потрохи захоплюючи.

"З одного боку, європейці не готові кинути Україну, в з іншого – вони не мають наміру 90 років фінансувати війну. Фраза лідера Німеччини про те, що він не бачить дипломатичного вирішення конфлікту, свідчить про те, що будуть шукатися недипломатичні шляхи. А, значить, треба з нами почати говорити про реалізацію того сценарію, який ми намагаємося реалізувати власними силами – перемогти Росію", – сказав дипломат.

За його словами, йдеться навіть не про те, щоб встановити над Кремлем прапор України. Він зазначив, що Росію можна поставити в ситуацію, коли її громадяни не зрозуміють, що відбувається, і втрати на території РФ будуть завеликі для того, щоб прогнозувати продовження нормальної економічної, фінансової та іншої діяльності російського суспільства.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, план розписаний до 2036 року – Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ. Буданов заявив, що Росія визнає лише силу.

Також раніше у Раді дали несподіваний прогноз, що може змусити Путіна завершити війну. У перспективі контакти Дональда Трампа і Володимира Путіна стихатимуть, вважає Богдан Яременко.

Нагадаємо, у РФ відповіли на ультиматум Трампа і погрожують продовженням війни. Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор "обов'язково прокоментує" слова Дональда Трампа, якщо вважатиме за необхідне.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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