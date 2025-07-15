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Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

Руслана Заклінська
15 липня 2025, 16:48оновлено 15 липня, 17:25
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Глава держави невідкладно підписав три ключові документи, щойно вони надійшли з Верховної Ради України.
Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів
Зеленський підписав закон про множинне громадянство / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключове із заяви Зеленського:

  • Зеленський легалізував множинне громадянство
  • Ратифіковано угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії
  • Зупинено дію Оттавської конвенції про протипіхотні міни

У вівторок, 15 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Також він ратифікував угоду про створення трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію та зупинив дію Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", - зазначив Зеленський.

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Президент зауважив, що закон про множинне громадянство відкриє нові юридичні можливості для об'єднання українців в усьому світі, а також іноземців, які пов’язали свою долю з Україною.

"Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії", - додав він.

Зеленський нагадав, що Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та не дотримувалася принципів гуманного ведення війни. Тому Україна змушена забезпечити собі паритет у засобах захисту, включаючи можливість використання відповідних типів озброєння.

"Доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство", - розповів президент.

Також Зеленський очікує від уряду та команди Офісу президента графік виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Крім цього, в Україні активізовують рішення у сфері оборони, які підтримають українських оборонців.

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів
Де дозволено мати множинне громадянство / Інфографіка: Главред

Закон про множинне громадянство - що відомо

Нагадаємо, Україна офіційно не визнавала подвійного громадянства, однак законів, які б передбачали покарання за його наявність, не існувало.

Президент Володимир Зеленський неодноразово висловлювався на підтримку подвійного громадянства.

Зокрема, у вересні 2021 року під час візиту до США він пообіцяв українській діаспорі запровадити відповідні зміни, які дозволять співвітчизникам зберігати українське громадянство разом з іноземним.

Як повідомляв Главред, 18 червня Верховна Рада України ухвалила закон №11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За документ проголосували 243 народних депутати. Закон дозволяє українцям мати друге громадянство, якщо це країна-партнер, визначена Кабміном.

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Що таке Оттавська конвенція?

Оттавська конвенція - конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року, пише Вікіпедія.

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