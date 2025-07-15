Нова дитина Брітні Спірс: інсайдер розкрив правду про усиновлення

Леннон Лондон Спірс вже наробила багато шуму в мережі.

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Брітні Спірс зараз - близькі співачки розповіли про нову дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

Брітні Спірс у соціальних мережах повідомила, що удочерила дівчинку

Оточення артистки прокоментувало цю новину

Американська співачка Брітні Спірс днями оголосила, що втретє стала мамою - в її родині з'явилася дівчинка на ім'я Леннон Лондон Спірс. Шанувальники легко повірили в новину про удочеріння з огляду на непрості стосунки артистки з її двома біологічними синами та втрату вагітності навесні 2022 року.

Представники зірки та вона сама вирішили зберігати мовчання щодо появи Леннон. Однак інсайдери з близького оточення Спірс все ж прокоментували її заяву про удочеріння, повідомляє TMZ.

відео дня

Так жодної дитини у Брітні не з'явилося - переноска, яку можна побачити на відео її танців, використовується співачкою для її ляльок. Інформатор зазначає, що нова заява Спірс - усього лише провокація, своєрідний емоційний експеримент. Вона розуміє, що пише і публікує, і їй подобається спостерігати за реакцією громадськості.

Брітні Спірс зараз - близькі співачки розповіли про нову дитину / instagram.com/britneyspears

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