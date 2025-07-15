Нова дитина Брітні Спірс: інсайдер розкрив правду про усиновлення

Коротко:
- Брітні Спірс у соціальних мережах повідомила, що удочерила дівчинку
- Оточення артистки прокоментувало цю новину
Американська співачка Брітні Спірс днями оголосила, що втретє стала мамою - в її родині з'явилася дівчинка на ім'я Леннон Лондон Спірс. Шанувальники легко повірили в новину про удочеріння з огляду на непрості стосунки артистки з її двома біологічними синами та втрату вагітності навесні 2022 року.
Представники зірки та вона сама вирішили зберігати мовчання щодо появи Леннон. Однак інсайдери з близького оточення Спірс все ж прокоментували її заяву про удочеріння, повідомляє TMZ.
Так жодної дитини у Брітні не з'явилося - переноска, яку можна побачити на відео її танців, використовується співачкою для її ляльок. Інформатор зазначає, що нова заява Спірс - усього лише провокація, своєрідний емоційний експеримент. Вона розуміє, що пише і публікує, і їй подобається спостерігати за реакцією громадськості.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно акторка відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.
Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.
Читайте також:
- Зміна дивовижна: тільки завзяті кіномани зможуть впізнати популярну актрису 80-их
- Доросла дочка Тома Круза показала пірсинг у незвичному місці
- Зняла перуку: 58-річна Ніколь Кідман показала себе у всій красі
Про персону: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред