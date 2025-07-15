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"Дуже дивно": у РФ відповіли на ультиматум Трампа і погрожують продовженням війни

Олексій Тесля
15 липня 2025, 13:40
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Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор "обов'язково прокоментує" слова Дональда Трампа, якщо вважатиме за необхідне.
Путин, Трамп
У Кремлі прокоментували ультиматум Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головне:

  • У Кремлі відреагували на заяви Дональда Трампа
  • Москва чекає пропозицій Києва про проведення третього раунду переговорів

У Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо через 50 днів не буде укладено угоду з Україною.

"Заява президента США дуже серйозна. Щось у них адресовано особисто президенту Путіну. Нам, безумовно, потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні", - цитують російські пропагандисти прес-секретаря президента РФ.

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Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор "обов'язково прокоментує" слова Трампа, якщо вважатиме за необхідне.

"Я не хотів би забігати вперед, і давайте дочекаємося рішення Путіна, чи буде він це коментувати сам", - заявив Пєсков.

Українська сторона сприймає те, що відбувається, "не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни", додав Пєсков. Він зазначив, що Москва чекає пропозицій Києва про проведення третього раунду мирних переговорів.

Зі свого боку, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков також прокоментував заяви Трампа.

"РФ не сприймає жодних спроб виставляти вимоги, тим більше ультиматуми. Москва хоче, щоб у Вашингтоні і в НАТО з граничною серйозністю ставилися до позиції Росії. Якщо готовність РФ домовлятися не знаходитиме відгуку, поставлені цілі продовжать досягатися через "СВО", - заявив Рябков.

"Це дуже дивно, жодного заклику до Києва відновити переговори не було", - заявив заступник глави МЗС РФ Грушко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що провів "дуже хорошу розмову" з Трампом. За його словами, Трамп поділився інформацією про свою нещодавню зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляв Главред, США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Дональд Трамп Володимир Путін Дмитро Пєсков війна Росії та України
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