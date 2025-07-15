Трамп втомився від переговорів із Путіним: чому США відновили постачання зброї Києву

Політичні розклади склалися на користь України, вважає Богдан Яременко.

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Питання постачання зброї Україні надзвичайно популярне у США / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, defense.gov

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Трамп втомився від Путіна і не розуміє його

Американці підтримували продовження допомоги Україні

Президент США шукав спосіб виправити свою репутацію

Народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко пояснив, чому президент США Дональд Трамп вирішив відновити постачання зброї в Україну.

За його словами, переважна більшість американців підтримувала ідею продовження допомоги Україні, зокрема надання зброї.

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Оскільки більшість питань політики Трампа, які перебували в центрі уваги ЗМІ та громадськості, почали викликати негативну реакцію електоральної бази Трампа, то очільник Білого дому був змушений шукати кроки, які б йому нічого не коштували з погляду політичної репутації або зобов'язань, але дали змогу швидко виправити ситуацію.

"Питання постачання зброї Україні надзвичайно популярне у США. Часом навіть деякі адепти MAGA активно виступають за це. Тому Трамп зважився на радикальний крок", - сказав Яременко в інтерв'ю Главреду.

Крім того, як вважає нардеп, Трамп просто втомився від переговорів із Путіним, якого він не розуміє, хоча досі був переконаний у зворотному.

"Трампа втомило те, що Путін дуже приємний, люб'язний та веде гарні розмови, але діє з точністю до навпаки. Тому політичні розклади склалися на користь України", - сказав Яременко.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, 14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами та НАТО: США не оплачують напряму, а передають систему, яку європейці оплатять.

Військова допомога США / Інфографіка Главред ​

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду впродовж 50 днів.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом декількох місяців.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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