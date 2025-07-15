Чи посилить Росія удари по Україні після заяв Трампа: нардеп оцінив ризики

За словами дипломата, Росія показала максимум своїх можливостей, тому серйозних змін у тактиці ворога чекати не варто.

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Як у Росії відреагують на заяви Трампа щодо допомоги Україні / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези:

Дії Росії ніяк не зміняться залежно від позиції США

Москва показала вже все, на що здатна

У ворога обмежені ресурси, щоб готувати щось масштабне

Президент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв "зупинити війну в Україні за 24 години", тепер розчарувався в російському диктаторі та надішле військову допомогу Україні. Народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко розповів Главреду, як у Росії відреагують на зміну позиції Трампа та поставки зброї Україні.

Дипломата запитали, чи варто очікувати більш інтенсивних ударів по українських містах після рішення Трампа щодо поставок Києву зброї. Яременко відповів, що дії Росії ніяк не зміняться залежно від позиції США.

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"Росія і так робить усе, що вона може. В плані наземних операцій вона користується своєю перевагою в повітрі, продавлює оборону й далі неспішно просувається. В іншому Росія робить ставку на тероризування населення України, тобто гучні величезні атаки. Це ніяк не залежить від США, бо певну кількість дронів і ракет РФ може виробляти та застосовувати, незалежно від того, що говорить Вашингтон", - сказав народний депутат.

Він додав, що Москва показала все, на що здатна, тому не варто очікувати чогось нового. За словами Яременка, Росія усвідомлює обмеженість своїх ресурсів, а підтверджують це події в Ірані та Сирії.

"Протягом останнього року ми бачили ситуації, коли дії різних країн напряму зачіпали й грубо порушували військові інтереси Росії, зокрема в Сирії та Ірані, але вона нічого не змогла протиставити цьому. Ба більше, Росія не хотіла нічого активно робити. Очевидно, через брак ресурсів, бо всі її ресурси застережені в Україні", - підкреслив нардеп.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - новини за темою

Як писав Главред, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже за кілька днів.

Крім цього, Рютте підтвердив, що Україна отримає масштабну допомогу в ППО, ракетах і боєприпасах завдяки угоді між США та НАТО. За його словами, розширення оборонного виробництва НАТО дозволить сформувати великі пакети допомоги Україні, не послаблюючи оборону країн Альянсу.

Відомо, що США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у межах механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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