"Красиві люди": Ольга Сумська захопила Мережу архівним знімком із чоловіком

Коротко:
- Ольга Сумська опублікувала архівне фото
- Як вона тоді виглядала
Українська відома акторка Ольга Сумська показала знімок з чоловіком Віталієм Борисюком, який був зроблений на показі мод.
На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала архівне фото, на якому позувала в шикарній золотистій сукні, яку доповнили туфлями в колір, прикрасами, а також увагу привертає об'ємна зачіска знаменитості.
А ось її чоловік був одягнений у білий костюм і золотисті черевики, на знімку подружжя дивилося одне на одного.
"Ми з Віталієм на днях моди, показ від бренду "Столичний". Рік не пам'ятаю... Але яскраво було", - написала Сумська.
Шанувальники залишилися в захваті від світлини та засипали пару компліментами.
"О, Боже, це вогонь";
"Вау! Що це за Богиня! Неймовірна!";
"Неперевершена пара";
"Шикарні, красиві люди", - зазначили підписники.
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Ольга Сумська - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.
А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.
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Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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