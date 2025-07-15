"Красиві люди": Ольга Сумська захопила Мережу архівним знімком із чоловіком

Ольга Сумська мала карколомний вигляд.

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Ольга Сумська - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Коротко:

Ольга Сумська опублікувала архівне фото

Як вона тоді виглядала

Українська відома акторка Ольга Сумська показала знімок з чоловіком Віталієм Борисюком, який був зроблений на показі мод.

На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала архівне фото, на якому позувала в шикарній золотистій сукні, яку доповнили туфлями в колір, прикрасами, а також увагу привертає об'ємна зачіска знаменитості.

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А ось її чоловік був одягнений у білий костюм і золотисті черевики, на знімку подружжя дивилося одне на одного.

"Ми з Віталієм на днях моди, показ від бренду "Столичний". Рік не пам'ятаю... Але яскраво було", - написала Сумська.

Ольга Сумська з чоловіком / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Шанувальники залишилися в захваті від світлини та засипали пару компліментами.

Ольга Сумська в Києві / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"О, Боже, це вогонь";

"Вау! Що це за Богиня! Неймовірна!";

"Неперевершена пара";

"Шикарні, красиві люди", - зазначили підписники.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Ольга Сумська - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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