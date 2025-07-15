Хіт літа за космічною ціною: скільки в Україні коштують сезонні продукти

В деяких супермаркетах ціна за кілограм сягає майже 90 гривень.

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Які ціни виставили супермаркети на кавуни і дині / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В найдорожчому супермаркеті кавуни продають за понад 30 гривень за кілограм

Дині в середньому коштують 69 гривень

Вартість кавунів і динь ще може знизитись

В Україні розпочався сезон кавунів та динь. В супермаркетах ціни на них досить суттєво відрізняються. Про це пише видання Новини.LIVE.

Повідомляється, що у столичних супермаркетах можна знайти кавуни як і за 19,88 гривень за кілограм, так і за 30,50 гривень. В той час як середня вартість кавунів становить 23,94 гривні.

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З динями ситуація дещо інша, вона коштує на порядок дорожче. На ринку з'являються як і узбецькі, турецькі, іспанські сорти, так і українські. Ціни на останні варіюються від 49,90 до 85,90 гривень за кілограм. При цьому середня ціна кілограму дині в супермаркетах становить 69,38 гривень.

Керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський зазначив, що до кінця місяця ціни на кавуни та дині ще можуть знизитися, але не суттєво.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні помітно знизилися ціни на малину. Причина падіння вартості — збільшення пропозиції ягоди на ринку. Оптові партії малини надходять у продаж по 160-250 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні пришвидшилося подорожчання м’яса через подорожчання виробництва, скорочення поголів’я худоби та високі ціни на міжнародному ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Нещодавно в Україні зафіксували зниження цін на помідори. Причиною цього стало масове збирання врожаю у тепличних господарствах півдня країни, що співпало зі стабільним попитом на продукцію.

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Про персону: Ілля Несходовський Ілля Несходовський - український економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС", позаштатний консультант у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, а також фінансів, податкової та митної політики.

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