Зміг побачити: суперзірка Стіві Вандер зробив заяву про свою сліпоту

Коротко:
- Що заявив Стіві Вандер про свою сліпоту
- Як відреагували його шанувальники
Світова знаменитість Стіві Вандер нарешті відреагував на триваючі чутки щодо його сліпоти.
За даними ENews, легенда R&B спростував давні домисли про те, що він насправді не сліпий, під час концерту в Кардіффі, Уельс, у рамках свого туру Love, Light and Song Великобританією.
"Повинен сказати вам усім те, про що я думав: "Коли я повинен був розповісти про це світові?" Але я хотів сказати це прямо зараз", - сказав Стіві зі сцени під час концерту 10 липня. "Знаєте, ходили чутки про те, що я зрячий і все таке? Але, серйозно, ви знаєте правду".
А для тих, хто не знав правди, 75-річний музикант прояснив ситуацію.
"Правда в тому, що незабаром після народження я осліп", - продовжив Стіві. "Це було благословенням, тому що це дало мені змогу побачити світ очима істини. Бачити людей за їхнім духом, а не за їхньою зовнішністю. Не за кольором їхньої шкіри, а за кольором їхнього духу".
І ця відповідь, що викликає роздуми, - не єдиний випадок, коли Стіві поділився змістовним посланням про свою сліпоту.
Насправді, великий артист говорив, що зміг зберегти позитивний настрій, осліпнувши в дитинстві, - навіть коли його мати, Лула Мей Гардвей, важко переживала це відкриття.
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