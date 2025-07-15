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Передача озброєння через НАТО: відомо, як рішення Трампа вплине на Україну

Марія Николишин
15 липня 2025, 09:15
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Фахівці НАТО організовуватимуть логістику проплати і передачі озброєнь.
Передача озброєння через НАТО: відомо, як рішення Трампа вплине на Україну
Передача озброєння через НАТО / колаж: Главред, фото: defense.gov, Офіс президента

Головне із заяви нардепа:

  • НАТО ніколи і ні для кого не закуповувало озброєння
  • Україна у цьому механізмі виступить криголамом і піонером
  • Ця схема дасть певний важіль стабільності в постачанні озброєння

Народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко розповів, чому президент США Дональд Трамп вирішив надавати зброю Україні саме через НАТО.

За його словами, Україна тут виступає криголамом і піонером.

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"НАТО не має жодного свого озброєння. НАТО - це організація, яка складається зі штабу і консультативних політичних структур. Альянс не має своїх військ, свого озброєння. А бюджет НАТО - це те, що країни передають туди, згідно зі статутом", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат зауважив, що механізм закупівлі та надання зброї Україні - це новела.

"НАТО ніколи і ні для кого не закуповувало озброєння. Бюджет НАТО складається, зокрема, і з національного внеску США. Очевидно, зброю для України купуватимуть не за ці гроші. Йдеться про фонд, який наповнюватимуть країни Альянсу, крім США і, напевно, Угорщини та Словаччини. Гроші надаватимуть європейські країни, Канада тощо. Йдеться про великий фінансовий кошик, куди складатимуться ресурси цих країн, а далі фахівці НАТО організовуватимуть логістику проплати і передачі озброєнь", - каже Яременко.

Він також додав, що це непогано для України, бо дасть змогу отримувати озброєння більш стабільно і передбачувано.

"Тож ми отримаємо певний важіль стабільності в постачанні, що дасть нам змогу краще планувати оборону і своє оборонне будівництво. Це добре для нас. Але, наголошую, це абсолютно новий механізм, нова справа, і ми будемо свідками, як цей процес відбуватиметься", - підсумував нардеп.

Передача озброєння через НАТО: відомо, як рішення Трампа вплине на Україну
Допомога США / Інфографіка: Главред

Постачання зброї в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 липня президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Росії і заявив, що передавати озброєння Україні планує через структуру НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО.

Нардеп Богдан Яременко також говорив, що Україна може розраховувати на стабільні поставки американської зброї, оскільки Дональд Трамп втратив інтерес до переговорів із Володимиром Путіним.

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Про персону: Богдан Яременко

Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні НАТО Дональд Трамп Богдан Яременко постачання зброї війна Росії та України
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