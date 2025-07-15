Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра та зробив заяву - що сказав

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно подав заяву про відставку.

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Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра / Колаж Главред, фото: УНІАН, Денис Шмигаль/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

Шмигаль подав заяву про свою відставку

Він висловив подяку захисникам України, президенту Зеленському та своїй команді

Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про свою відставку з посади. Відповідний допис він опублікував у своєму Telegram.

"Прошу прийняти мою віідставку з посади прем'єр-міністра України", - йдеться у заяві.

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/ фото: Денис Шмигаль/Telegram

У підписі до оприлюдненої заяви про відставку Шмигаль подякував українським воїнам, які захищають країну на фронті.

Він також висловив вдячність президенту України Володимиру Зеленському за надану довіру, а своїй команді — за самовіддану працю в інтересах держави.

"Слава Україні!", - резюмував Шмигаль.

Перестановки в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчі дні Верховна Рада розглядатиме кадрові перестановки в уряді, очікуються як відставки, так і нові призначення. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела серед народних обранців.

15 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, під час якої обговорили підготовку перших рішень у межах оновленого складу уряду та визначили ключові завдання на найближчі пів року.

За словами Зеленського, посаду прем'єр-міністра може обійняти чинна перша віцепрем’єрка та міністр економіки Юлія Свириденко, тоді як досвід нинішнього очільника уряду Дениса Шмигаля може бути використано на посаді міністра оборони.

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Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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