Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на 'тихому' напрямку

Коротко:

Армія країни-агресора Росії просунулася на східному напрямку Запорізької області та захопила село Малинівка, що на захід від Гуляйполя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 14 липня, окупанти досягли тактичного успіху в районі, де довгий час було відносно спокійно.

За словами аналітиків, росіяни почали активізуватися на цьому напрямку ще від травня 2025 року, а до Малинівки просунулися наприкінці червня.

Варто додати, що згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу противник не вів наступальних дій у цьому районі, але завдав авіаудару по Білогір’ю.

Як повідомляв Главред, в ОСУВ "Хортиця" заявили, що армія країни-агресора Росії намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Окупанти хочуть ізолювати місто.

Представник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що росіяни на 10-15% збільшили кількість ударів по правому березі Дніпра.

Крім того, представник угруповання Хортиця Віктор Трегубов сказав, що станом на цей момент на території Дніпропетровської області ворог не перебуває. Хоча бої щільно наблизилися до адміністративного кордону.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.