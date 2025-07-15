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"Не любить Росію": ЗМІ дізналися про несподіваного "союзника" Зеленського в Білому домі

Олексій Тесля
15 липня 2025, 09:41
632
Меланія Трамп активно включилася в підготовку до дипломатичних заходів і почала вивчати зовнішньополітичні питання.
Меланія Трамп була в люті через скандал
Меланія Трамп має вплив на чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Важливо:

  • Думка Меланії Трамп має вагу в питаннях, що стосуються війни в Україні
  • Меланія активно включилася у вивчення зовнішньополітичних питань

Одним із несподівано впливових прихильників України в оточенні Дональда Трампа виявилася його дружина, Меланія Трамп.

Незважаючи на те, що вона обіймає лише формальний пост першої леді, її думка, як з'ясовується, має вагу в питаннях, що стосуються війни в Україні, пише The Times.

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Зазначається, що саме Меланія нагадувала Трампу про наслідки російських ударів по українських містах - руйнування і загибель мирних жителів.

"Я повертаюся додому і кажу: "Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), чудова в нас була розмова". А вона відповідає: "Так? А між іншим, щойно розбомбили ще одне місто"", - розповів Трамп журналістам у понеділок під час виступу в Овальному кабінеті.

Видання нагадує про походження Меланії - вона родом зі Словенії, колишньої частини Югославії - що пояснює її чутливість до агресивної політики Москви. Цей особистий досвід, ймовірно, і сформував її стійку позицію на підтримку України.

Мері Джордан, авторка біографії Меланії, пояснює: "Це не дивно. Вона виросла в країні, яка не любить Росію. У неї більше розуміння того, що відбувається, ніж у деяких офіційних осіб з оточення президента".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, коли Дональд Трамп назвав Путіна "генієм", Меланія, на відміну від нього, засудила насильство проти мирних жителів і публічно закликала надавати допомогу через Червоний Хрест. У соцмережах вона тоді написала: "Мої думки і молитви - з народом України".

Підкреслюється, що Меланія активно включилася в підготовку до дипломатичних заходів і почала вивчати зовнішньополітичні питання. Хоча вона традиційно уникає публічних політичних заяв, її думка, за словами спостерігачів, має реальну вагу в ухваленні рішень.

Як зауважує Джордан: "Трамп особливо прислухається до тих, хто близький до нього особисто. А якщо в людини таке ж прізвище, як у нього - тим більше".

Попри відсутність офіційної ролі у формуванні зовнішньої політики, вплив Меланії може виявитися більш значним, ніж аналітичні прогнози. І якщо Україна продовжує отримувати підтримку з боку команди Трампа, то частково це може бути заслугою саме Меланії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що провів "дуже хорошу розмову" з Трампом. За його словами, Трамп поділився інформацією про свою нещодавню зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляв Главред, США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

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Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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Дональд Трамп Меланія Трамп війна Росії та України
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