Путін може змінити плани щодо війни проти України: в Раді назвали головні умови

Росія не зацікавлена в мирних переговорах і продовжує війну для того, щоб зберегти владу російського диктатора Путіна, заявив нардеп.

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Путін може змінити плани щодо війни проти України / Колаж главред, фото: УНІАН, 95 десантно-штурмова бригада

Про що сказав Яременко:

Росія не хоче брати участь в переговорах про мир

Змінити підхід Путіна можуть лише кілька умов

Продовження війни сприяє збереженню влади Путіна

Переговори щодо припинення вогню та завершення війни Росії проти України не ведуться, оскільки в них відсутній ключовий учасник — Росія, яка і розв’язала цю війну. Про це в інтерв’ю Главреду заявив народний депутат України, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, коментуючи можливі перспективи мирного врегулювання війни в Україні або досягнення режиму припинення вогню.

"Змінити підхід Путіна щодо продовження бойових дій можуть або переконливі перемоги ЗСУ (на які я б поки не розраховував), або серйозні економічні, соціальні чи політичні потрясіння в самій Росії", - зазначив нардеп. відео дня

Яременко підкреслив, що Росія обрала шлях війни та сили, не розглядаючи жодних переговорів, окрім таких, де Україна капітулює та погоджується на всі російські вимоги. На сьогодні Москва не готова до діалогу — лише до висування ультиматумів, і не демонструє жодної готовності змінити свою позицію. Кремль переконаний, що зможе досягти цілей у війні виключно військовим шляхом.

Водночас, за словами Яременка, кількість прихильників такої стратегії в самій Росії поступово зменшується. Навіть серед найзатятіших прихильників війни зростає усвідомлення того, що все, що відбувається в Україні, — це стратегічна помилка. Проте ця думка не розділяється ані Путіним, ані його найближчим оточенням. Вони вірять, що будь-який інший результат, окрім перемоги, означає для них крах — політичний, особистий і фізичний. Саме тому, наголосив наголосив нардеп, вони продовжують війну заради збереження режиму й власної влади в Росії.

"Тому немає ніякого переговорного процесу. Якщо ми обмінюємося полоненими, це зовсім не означає, що ми наближаємося до завершення війни або досягнення домовленості про мирну угоду. Цих переговорів немає, їх Росія не веде. Ми вже готові до переговорів, але Росія не з'являється на них", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, єдиною реальною можливістю для завершення війни для України є перенесення бойових дій на територію Російської Федерації. Таку думку висловив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Тим часом, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, західні союзники закликали Україну направити до Стамбула серйозну делегацію для участі в переговорах, однак Росія, замість офіційного представника, відрядила на зустріч "якогось історика", що свідчить про її незацікавленість у діалозі.

Водночас Кремль продовжує наполягати на неприйнятних умовах. Як повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Володимир Путін погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським лише в разі капітуляції України.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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