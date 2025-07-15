НБУ керується двома факторами: прогноз курсу долара до 20 липня

Аналітики повідомили, наскільки різкими можуть бути коливання на ринку валют.

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Прогноз курсу долара до 20 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що повідомили аналітики:

Різких коливань курсу долара цього тижня не очікується

Американська валюта буде залишатися на рівні 41,8 гривень

З 7 по 13 липня офіційний курс гривні відносно долара не змінювався більше, ніж на 7 копійок. Про це повідомили в інвесткомпанії ICU, де спрогнозували, що буде відбуватися на валютному ринку цього тижня.

До 20 липня очікується, що НБУ навряд чи буде дозволяти гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни.

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Тож найближчим часом курс долара буде зберігатися на рівні близько 41,8 гривень. До речі, станом на 15 липня він становить 41,8355 гривні за долар.

Аналітики пояснюють свої прогнози тим, що НБУ, схоже, почувається комфортно з поточним курсом гривні до долара США та обсягом інтервенцій. Він, до речі, дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Раніше керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва повідомляла, що в Україні очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

Напередодні стало відомо, що з 14 по 20 липня долар буде перебувати в очікуваних межах, тоді як європейська валюта може здивувати українців "новими курсовими рекордами".

Нагадаємо, Главред писав, що зростання курсу євро не свідчить про ослаблення гривні, а радше пов’язане з падінням долара на міжнародних валютних ринках.

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Про джерело: ICU ICU - фінансова група, заснована 2006 р., яка складається з двох бізнес-напрямів: інвестиційно-банківські послуги та управління активами, пише Вікіпедія.

Інвестиційно-банківська діяльність ICU включає торгівлю акціями та інструментами з фіксованою прибутковістю, залучення боргового та акціонерного капіталу, підготовку і проведення операцій по злиттю і поглинанням, фінансовий консалтинг і реструктуризацію.

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