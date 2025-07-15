План розписаний до 2036 року: Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ

Буданов заявив, що Росія визнає лише силу.

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Буданов про амбіції Кремля / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для Кіта Келлога

Керівник ГУР розповів про плани Росії до 2036 року

За його словами, імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною

Керівник української розвідки Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Відомо, що на брифінгу також були присутні засупник Буданова Вадим Скібіцький, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов та міністр оборони Рустем Умєров.

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Вони ознайомили американську сторону з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною - вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", - наголосив Буданов.

Він також висловив вдячність уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України.

"Росія визнає лише силу - саме через неї ми досягнемо стійкого миру", - підсумував керівник ГУР.

Кіт Келлог / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив, що Україна не має іншого шляху до завершення війни, окрім як перенести бойові дії на територію Росії.

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сказав, що завершення або призупинення війни між Росією та Україною можливе лише за трьох умов.

Водночас, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що військово-технологічний прорив сприятиме затяжному характеру сучасних війн, зокрема війні на виснаження, і саме це має стати основою для розробки стратегії перемоги України у протистоянні з Росією.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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