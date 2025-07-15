Власників будинків в Україні можуть оштрафувати на круглу суму: в чому причина

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- Будівництво будинку вище двох поверхів потребує додаткових дозволів
- Українців, які незаконно звели третій поверх можуть оштрафувати
Власники будинків у сільській місцевості іноді стикаються з неприємністю у вигляді великого штрафу, адже нехтують державними будівельними нормами (ДБН).
Зокрема мова йде про кількість поверхів у будинку. Як повідомили в Держінспекції архітектури та містобудування, приватний будинок садибного типу може мати не більше двох поверхів з облаштованою мансардою.
Якщо ж українці хочуть побудувати третій поверх, на це потрібно додаткові дозволи і проведення специфічних процедур. Та багато хто нехтує ними і зводить додатковий поверх будинку незаконно.
У такому випадку можна отримати немалий штраф - від 8 500 грн до 908 400 гривень та етапі будівництва. Якщо ж дозвіл на будівництво був отриманий, але при цьому було зафіксоване порушення будівельних норм, українців можуть оштрафувати на суму від 850 гривень.
Штрафи в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що українські водії можуть отримати великий штраф за надання послуг перевезення пасажирів без одержання ліцензії, передбаченої п.24 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
Напередодні повідомлялося, що українці можуть отримати штраф, якщо вони затягнули з вклеюванням фотографії у паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років і не вклалися у потрібні терміни.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні за лайку на вулиці можна отримати штраф. Про це йдеться у Кодексі про адміністративні правопорушення.
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Про джерело: Державна інспекція архітектури та містобудування України
Державна інспекція архітектури та містобудування України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, пише Вікіпедія.
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