Над ЗСУ нависла загроза: ворог вдається до небезпечної тактики на Курщині

Окупанти полюють на логістику українських бійців на Курському напрямку.

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Росіяни хочуть знищити логістичні шляхи ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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Ворог намагається знищити логістику ЗСУ на Курщині

Російська армія окупувала Свердлікове на Курщині

Російські окупанти активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область. Загарбники здійснюють вогневе ураження "по всьому, що рухається в ту сторону на Сумщині". Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

У повідомленні йдеться, що найнебезпечніша ділянка - Писарівка-Юнаківка. На цій ділянці ворог використовує FPV-дрони та артилерію.

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"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль — логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і надалі може обернутися не дуже добре. Сподіваємося, на це звернуть увагу і будуть вживати необхідних заходів...", - написали у DeepState.

Крім того, аналітики повідомили, що ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил Оборони.

Ситуація на Курському напрямку - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч.

Крім того, аналітики ISW у звіті стверджували, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області. Ймовірно, до таких дій окупанти вдаються через побоювання тиску Заходу, який пропонує обміняти Курську область на тимчасово окуповані території України.

Також в ISW розповіли про просування в Курській області. Стало відомо, що українські підрозділи закріпилися на південному сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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