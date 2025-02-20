Над ЗСУ нависла загроза: ворог вдається до небезпечної тактики на Курщині

Основне:
- Ворог намагається знищити логістику ЗСУ на Курщині
- Російська армія окупувала Свердлікове на Курщині
Російські окупанти активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область. Загарбники здійснюють вогневе ураження "по всьому, що рухається в ту сторону на Сумщині". Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
У повідомленні йдеться, що найнебезпечніша ділянка - Писарівка-Юнаківка. На цій ділянці ворог використовує FPV-дрони та артилерію.
"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль — логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і надалі може обернутися не дуже добре. Сподіваємося, на це звернуть увагу і будуть вживати необхідних заходів...", - написали у DeepState.
Крім того, аналітики повідомили, що ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил Оборони.
Ситуація на Курському напрямку - новини за темою
Як писав Главред з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч.
Крім того, аналітики ISW у звіті стверджували, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області. Ймовірно, до таких дій окупанти вдаються через побоювання тиску Заходу, який пропонує обміняти Курську область на тимчасово окуповані території України.
Також в ISW розповіли про просування в Курській області. Стало відомо, що українські підрозділи закріпилися на південному сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка.
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