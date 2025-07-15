Чому ЗРК Patriot життєво важливі для України: у Forbes назвали головну причину

Україна демонструє високу ефективність у відбитті повітряних атак, пише Forbes.

https://glavred.net/ukraine/pochemu-zrk-patriot-zhiznenno-vazhny-dlya-ukrainy-v-forbes-nazvali-glavnuyu-prichinu-10681463.html Посилання скопійоване

США можуть передати Україні більше комплексів Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Головне:

ЗРК Patriot є одним із головних елементів оборони України

ЗСУ демонструють високу ефективність у відбитті повітряних атак РФ

Зенітно-ракетні системи Patriot сьогодні є одним із головних елементів оборони України від російських повітряних атак.

Як пише Forbes, російська армія все частіше завдає ударів по цивільних об'єктах і населенню, що ще раз наголошує на нагальній потребі в надійній системі ППО.

відео дня

Видання зазначає, що Україна демонструє високу ефективність у відбитті повітряних атак: вдається перехоплювати від 70 до 80% російських безпілотників і крилатих ракет. Комплекси Patriot при цьому показують видатні результати.

"Росія стверджувала, що гіперзвукову ракету "Кинджал", що рухається зі швидкістю до 12 000 км/год, неможливо збити. Однак українські розрахунки Patriot неодноразово спростовували це на практиці", - пише Forbes.

Коли в лютому 2024 року систему Patriot було розміщено ближче до лінії фронту, українські військові за місяць знищили понад 10 російських літаків.

Також українцям вдалося успішно захистити самі системи ППО від спроб їх знищення. Журнал підкреслює, що за останні два роки Росія запускала по установках Patriot дорогі балістичні ракети, зокрема "Іскандер" і "Кинджал", але їх було перехоплено - лише 34 ракети за один з епізодів.

/ Главред

Крім того, Україна застосувала нестандартні рішення для підвищення стійкості Patriot до ударів: наприклад, на блоки управління почали кріпити сталеві пластини, які служать додатковим захистом від осколків і вибухів.

Особливо важливими для оборони є дві модифікації комплексу:

PAC-2, призначена для перехоплення крилатих ракет;

PAC-3, ефективна проти балістичних ракет.

За даними Forbes, Patriot залишається єдиною системою ППО у світі, яка поєднує такі можливості перехоплення в одному комплексі.

Комплекси Patriot для України - новини за темою:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Як повідомляв Главред, у ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ. У ФРН вже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot.

Нагадаємо, Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для постачання в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.

Читайте також:

Про джерело: Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред