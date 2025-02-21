Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі: Лукашенко сказав, чого боїться

Лукашенко вважає, що США можуть спробувати "розсварити" Російську Федерацію та Китай.

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Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Головне із заяви Лукашенка:

Невідомо, що США вимагатимуть від росіян за припинення війни

Ситуація в міжнародній політиці, ймовірно, не піде на користь Білорусі

Відновлення контактів між країною-агресором Росією і США не повинно викликати оптимізму у прихильників правлячого режиму в Білорусі. Про це заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, передає Белта.

За його словами, США можуть спробувати "розсварити" Російську Федерацію та Китай.

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"Спокушатися не треба. Ми не знаємо, чого хочуть США. Кажу це тому, що я абсолютно занурений у ці питання. Ми не знаємо, чого вони вимагатимуть від росіян за припинення війни. Мені здається, що вони спробують зараз росіян зіштовхнути з китайцями. Ось цього росіянам допустити не можна", - сказав він.

Лукашенко також додав, що ситуація в міжнародній політиці змінюється, проте не всі зміни йдуть на користь Білорусі.

"Якщо туди (в Росію – ред.) повернуться всі ці іноземні компанії - спочатку американські, а потім інші - європейські. Буде непросто конкурувати на нашому ринку. Але продовольство буде потрібно всім", - наголосив диктатор.

Переговори РФ та США - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулись переговори представників США і Росії. Делегації погодилися створити команди високого рівня, які почнуть працювати над тим, щоб як найшвидше припинити війну в Україні, забезпечивши стабільність і справедливість для всіх сторін.

Представники західної розвідки та Конгресу США вважають, що російський диктатор Володимир Путін навіть з урахуванням переговорів між РФ і США впевнений, що він зможе контролювати всю Україну і мати вплив на Європу.

Крім того, Інститут вивчення війни повідомив, що під час переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну і Захід.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

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