Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека

Марія Николишин
15 липня 2025, 11:50
975
В деяких областях України пройдуть короткочасні дощі та грози.
В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека
Прогноз погоди на тиждень / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода цього тижня
  • Які області України накриє циклон

Погода в Україні цього тижня все ще буде спекотною, але на деякі області вплине циклон, який принесе дощі. Про це сказала синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі УНІАН.

Вона зауважила, що за синоптичними умовами цей тиждень буде досить схожий з попереднім.

відео дня

"Тобто умови продовжать бути контрастними. Прохолодніше - на заході, з дощами, і ось сильна спека на південному сході, і сухо. А між ними вже певні коливання, в інших регіонах", - наголосила синоптикиня.

За її словами, у найближчі кілька ночей температура загалом становитиме +15...+22 градуси, а вдень +29...+34 градуси. На півдні та південному сході країни місцями спостерігатиметься сильна спека +25...+37 градусів. У північних, а 15 липня і в західних областях, буде +24...+30 градусів.

Птуха додала, що вже впродовж 16 та 17 липня на заході країни температура буде знижуватися. І вдень взагалі вже буде +18...+23 градуси, без жодної спеки.

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека
Погода 16 липня / фото: meteoprog

"Тому що з 17 числа там почне впливати циклон із Західної Європи. Він трішки на північний захід від території України буде розташовуватися. Ось його атмосферні фронти зумовлять у західних областях короткочасні дощі, місцями навіть значні дощі можуть бути", - підкреслила вона.

Крім того, 17 липня більшість північних та центральних областей також можуть потрапити під вплив цих атмосферних фронтів, що зумовить там короткочасні грозові дощі.

"Решта території залишається у нас переважно у спекотній повітряній масі та без опадів", - говорить синоптикиня.

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека
Погода 17 липня / фото: meteoprog

Вона додала, що 18-19 липня вплив цього циклону на Україну слабшатиме, він потроху відходитиме на північний схід. Утім, його атмосферні фронти ще зумовлять короткочасні дощі та грози по північній частині України та деяких західних областях.

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека
Погода 18 липня / фото: meteoprog

"Але решта території буде переважно без опадів. Хіба що 19-го числа, можливо, південний схід - можуть бути локальні грозові дощі. Але, знову ж таки, поки що - тільки місцями", - підсумувала Птуха.

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека
Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що погода в Україні у вівторок, 15 липня, буде переважно спекотною у більшості областей. Проте на деякі регіони чекають зміни у погодних умовах – очікуються дощі, а подекуди навіть з грозами.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи.

Читайте також:

Про джерело: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень Наталія Птуха погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

12:51Фронт
В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека

11:50Синоптик
План розписаний до 2036 року: Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ

План розписаний до 2036 року: Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ

10:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

У РФ в один день померли два відомі кінорежисери: обставини смерті

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак

Його бачили та знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Останні новини

13:25

"Красиві люди": Ольга Сумська захопила Мережу архівним знімком із чоловіком

13:17

Українцям нараховують борги після сплати квитанцій за газ - деталі

13:15

Гора смачних котлет за кілька гривень: зметуть зі столу за лічені хвилини

12:51

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

12:49

"Це життя": Олена Тополя розповіла про проблеми у шлюбі

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
12:45

Що може змусити Путіна завершити війну: у Раді дали несподіваний прогноз

12:43

Куди поділися сестри Петрик: молодша Анастасія виходить заміж

12:20

Перемога неминуча: у Politico дізналися, на кого поставив Трамп у війні РФ і України

12:19

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Реклама
12:06

Аксесуари, які допоможуть змінити будь-який образ новини компанії

11:50

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека

11:50

НБУ керується двома факторами: прогноз курсу долара до 20 липня

11:39

Чому ЗРК Patriot життєво важливі для України: у Forbes назвали головну причину

11:25

Соковито і дешево: рецепт молодої капусти з м'ясомВідео

11:15

Чи посилить Росія удари по Україні після заяв Трампа: нардеп оцінив ризики

10:53

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Козлам - тривога, Зміям - обман

10:52

Власників будинків в Україні можуть оштрафувати на круглу суму: в чому причина

10:52

План розписаний до 2036 року: Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ

10:31

Трамп втомився від переговорів із Путіним: чому США відновили постачання зброї Києву

10:30

Трамп у розмові із Зеленським натякнув на атаки України на Москву і Пітер – WP

Реклама
10:04

Ціль – ізолювати місто: окупанти тиснуть з новою силою на важливому напрямку

09:58

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

09:41

"Не любить Росію": ЗМІ дізналися про несподіваного "союзника" Зеленського в Білому домі

09:15

Передача озброєння через НАТО: відомо, як рішення Трампа вплине на Україну

09:15

Дістануть до Москви: Трамп розглядав постачання Україні ракет Tomahawk - WP

09:07

Максим Галкін показала свій розкішний будинок за кордоном - деталі

09:00

Путіну потрібно зупиняти війну прямо зараз - Володимир Мілов

08:23

РФ трусило від дронів та вибухів: над важливим заводом здіймається димВідео

08:21

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

Нових Patriot Україні поки що не бачити: Пісторіус сказав, що поставки займуть місяці

08:10

Наступ на Україну протягом 60 днів або нова страшилка від ПутінаПогляд

07:32

РФ вдарила по Шосткинській громаді та Гуляйполю: поранено людей, пошкоджено медзаклад

06:55

У Держдепі США назвали головний пріоритет Трампа у війні в Україні

06:10

Міфи щодо агентури і помічників Росії в УкраїніПогляд

06:00

"Один одного гублять та потоплюють": зрадниця Корольова зробила заяву про шлюб

05:45

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриттяВідео

05:25

"Жарко" чи "спекотно" – як правильно: відповідь здивує усіхВідео

05:02

Наступник Путіна: Тука розкрив імовірний сценарій зміни влади в Кремлі

04:30

Липень підготував сюрпризи: 4 знаки зодіаку вже скоро зустрінуть своє кохання

04:00

Потрібно потерти авто фольгою: цікавий лайфхак вирішить поширену проблему

Реклама
03:34

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

03:30

Сигнал SOS від томатів: чому скручується листя і як врятувати урожайВідео

03:00

Ребус для геніїв: знайдіть 3 відмінності на картинці з велосипедисткою за 19 сек

03:00

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

01:54

Ворог наступає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли, де йдуть найзапекліші бої

01:30

Юні та закохані: дружина Андрія Шевченка показала рідкісне фото з футболістом

01:00

Війна коштуватиме дорого: США натякнули Путіну на новий рівень відповідальності

00:33

Андрій Бєдняков розповів, як його донька від Насті Короткої реагує на нових жінок

00:07

Німеччина пішла на сміливе рішення: Мерц розкрив, що обговорював з Трампом

14 липня, понеділок
23:11

Наді Дорофєєвій у лікарні повідомили серйозні новини: "У непрості моменти життя"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти