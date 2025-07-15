В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека

В деяких областях України пройдуть короткочасні дощі та грози.

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Прогноз погоди на тиждень / фото: pixabay

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Якою буде погода цього тижня

Які області України накриє циклон

Погода в Україні цього тижня все ще буде спекотною, але на деякі області вплине циклон, який принесе дощі. Про це сказала синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі УНІАН.

Вона зауважила, що за синоптичними умовами цей тиждень буде досить схожий з попереднім.

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"Тобто умови продовжать бути контрастними. Прохолодніше - на заході, з дощами, і ось сильна спека на південному сході, і сухо. А між ними вже певні коливання, в інших регіонах", - наголосила синоптикиня.

За її словами, у найближчі кілька ночей температура загалом становитиме +15...+22 градуси, а вдень +29...+34 градуси. На півдні та південному сході країни місцями спостерігатиметься сильна спека +25...+37 градусів. У північних, а 15 липня і в західних областях, буде +24...+30 градусів.

Птуха додала, що вже впродовж 16 та 17 липня на заході країни температура буде знижуватися. І вдень взагалі вже буде +18...+23 градуси, без жодної спеки.

Погода 16 липня / фото: meteoprog

"Тому що з 17 числа там почне впливати циклон із Західної Європи. Він трішки на північний захід від території України буде розташовуватися. Ось його атмосферні фронти зумовлять у західних областях короткочасні дощі, місцями навіть значні дощі можуть бути", - підкреслила вона.

Крім того, 17 липня більшість північних та центральних областей також можуть потрапити під вплив цих атмосферних фронтів, що зумовить там короткочасні грозові дощі.

"Решта території залишається у нас переважно у спекотній повітряній масі та без опадів", - говорить синоптикиня.

Погода 17 липня / фото: meteoprog

Вона додала, що 18-19 липня вплив цього циклону на Україну слабшатиме, він потроху відходитиме на північний схід. Утім, його атмосферні фронти ще зумовлять короткочасні дощі та грози по північній частині України та деяких західних областях.

Погода 18 липня / фото: meteoprog

"Але решта території буде переважно без опадів. Хіба що 19-го числа, можливо, південний схід - можуть бути локальні грозові дощі. Але, знову ж таки, поки що - тільки місцями", - підсумувала Птуха.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що погода в Україні у вівторок, 15 липня, буде переважно спекотною у більшості областей. Проте на деякі регіони чекають зміни у погодних умовах – очікуються дощі, а подекуди навіть з грозами.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи.

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Про джерело: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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