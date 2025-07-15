Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: до якого числа

Парламент України вже 16-те голосує за продовження строку воєнного стану та мобілізації.

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ВРУ проголосувала за важливий законопроєкт / Колаж: Главред, фото фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, t.me/yzheleznyak

Основне:

Парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

320 депутатів підтримали відповідне рішення

Воєнний стан триватиме до 5 листопада 2025 року

Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, 320 депутатів підтримали відповідне рішення. Один народний депутат Олексій Гончаренко виступив проти.

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"Рада 16-ий раз схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації", - написав нардеп.

Железняк додав, що термін воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжено на 90 днів, тобто до 5 листопада 2025 року.

Тепер після рішення Ради президент має підписати вказані законопроєкти.

Підсумки голосування за продовження воєнного стану в Україні / фото: t.me/yzheleznyak

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків, армія країни-агресора Росії просунулася на східному напрямку Запорізької області та захопила село Малинівка, що на захід від Гуляйполя.

Крім того, російські окупанти намагаються прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Ворог хоче ізолювати місто.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня російські загарбники обстріляли Сумщину та Запорізьку область. Є руйнування цивільної забудови та постраждалі.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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