Що може змусити Путіна завершити війну: у Раді дали несподіваний прогноз

У перспективі контакти Дональда Трампа і Володимира Путіна стихатимуть, вважає Богдан Яременко.

https://glavred.net/ukraine/chto-mozhet-zastavit-putina-zavershit-voynu-v-rade-dali-neozhidannyy-prognoz-10681481.html Посилання скопійоване

Богдан Яременко спрогнозував подальші кроки Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливе із заяв Яременка:

Пієтет Трампа до Росії та Путіна нікуди не дінеться

Контакти Трампа і Путіна стихатимуть

Народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко відповів на запитання про те, як далі можуть складатися стосунки президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

"Цей пієтет Трампа до Росії і Путіна нікуди не дінеться. І наша підозрілість ще не раз отримає нові факти, які підживлюють думки про контакти між США і Росією на найвищому рівні", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

Водночас дипломат припускає, що в перспективі року-двох ці контакти стихатимуть і мінімізуватимуться.

"Путін діє в рамках свого розуміння інтересів Росії - варварського і середньовічного. Якщо Трамп вважав, що "хороші розмови" з Путіним повинні призводити до затихання бойових дій, то Путін це сприймав з точністю до навпаки. Така ситуація збережеться", - зазначає він.

Нардеп не виключає, що може статися щось надзвичайне в Росії, що змусить Путіна переглядати підходи до війни в Україні та шукати спосіб якнайшвидше припинити її.

"Це можуть бути раптові поразки російських військ на фронті або економічні катаклізми, які спричинять соціальні та політичні проблеми. Я б особливо на це не сподівався, але теоретично можливі ситуації, які змусять Путіна змінювати підхід. Якщо цього не станеться, то відбуватиметься все, що і зараз. Але при цьому Трамп набуватиме розуміння того, що контакти з Путіним йому не дають нічого, окрім проблем: йому нема чого сказати пресі та громадськості, хіба що визнати, що помилився", - додав Яременко.

Раніше у США назвали країну для переговорів із РФ. США хотіли провести зустріч у Ватикані, проте росіяни відмовилися.

Нагадаємо, раніше в Кремлі повідомили ймовірні терміни переговорів Трампа з Путіним. Переговори мають призвести до "серйозних результатів", кажуть у РФ.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін знову спробував виправдати агресію проти України, заявивши, що Росію нібито несправедливо звинувачують у розв'язанні війни.

Інші новини:

Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред