Долар у парі з євро стрімко полетів вниз: НБУ оновив курс валют

Наскільки зміниться офіційний курс долара та євро 16 липня.

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Курс валют на 16 липня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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Наскільки опуститься офіційний курс долара

Як НБУ знизив на 16 липня курс євро

Завтра, 16 липня, офіційний курс двох валют - долара і євро, знизиться у порівнянні з показником 15 липня. Про це свідчать дані Національного банку України.

Американська валюта коштуватиме 41,8211 гривень за 1 долар проти 41,8355 гривень сьогодні. Тобто долар здешевшає всього на 1 копійку.

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Водночас ситуація з євро дещо відрізняється, адже різниця курсу за один день становитиме 9 копійок - 48,8973 гривень (15 липня) проти 48,8031 гривень (16 липня).

Водночас на міжбанку сьогодні відбулося падіння долара на 6 копійок. Купівля-продаж валюти відповідає показникам у 41,77-41,80 гривні за долар відповідно.

На готівковому ринку курс американської валюти навпаки зріс до 42 гривень, хоча курс євро залишився незмінним - 49,25 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Раніше керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва попереджала, що є п’ять факторів, які вплинуть на формування курсу долара в Україні у липні, і до цих факторів належать як внутрнішньоекономічні, так і зовнішньополітичні.

Нагадаємо, Главред писав, що до 20 липня очікується, що НБУ навряд чи буде дозволяти гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни.

Нещодавно стало відомо, що цього тижня ситуація на валютному ринку залежатиме від того, наскільки сильно зросте попит на долар і які дії вживатиме регулятор, щоб утримати ситуацію під контролем.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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