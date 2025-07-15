Дружина "засвітила" дорогий особняк: прокурора звільняють після скандалу на шоу Супермама

Олександр Малєєв не вносив у щорічну декларацію оренду елітного будинку в Київській області приблизно за $3 тис.

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Прокурор Олександр Малєєв потрапив у скандал / Колаж: Главред, фото: slidstvo.info

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Подано подання на звільнення прокурора Малєєва після скандалу на ТВ-шоу

Чиновник не вносив у щорічну декларацію оренду елітного будинку

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва після скандалу на одному з ТВ-шоу.

Дружина прокурора показала під час телевізійного шоу їхнє житло, яке пара приховувала, а його колишня дружина розповіла про фінансову підтримку та оренду квартири, повідомляє "Слідство.Інфо".

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"Чиновник не вносив до щорічної декларації оренду елітного будинку на Київщині приблизно за $3 тис., однак його дружина взяла участь у програмі "Супермама" і показала спосіб життя сім'ї. Колишня дружина прокурора також брала участь у шоу і розповідала, що Олександр Малєєв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тис. грн і платить 30 тис. грн щомісяця", - ідеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у декларації за 2024 рік Малєєв зазначає велику кількість нерухомості на Одещині та в Києві і три автомобілі. У квітні 2025 року подружжя також завершило будівництво квартири в Одесі. Дохід Малєєва від прокуратури за 2024 рік склав 1 344 098 грн.

/ slidstvo.info

Скандальне ТВ-шоу з дружиною прокурора

За інформацією "Слідство.Інфо", дружина чиновника Ганна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що сім'я орендує будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів. Також жінка додала, що не цікавилася вартістю оренди і не може відповісти на це запитання, утім, додала, що сім'я мешкає на два міста - Одеса та Київ, і коли вони живуть у передмісті столиці, то Малєєв приїжджає на вихідні.

У програмі, за інформацією журналістів, також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва. За її словами, для неї та дітей її колишній чоловік орендує квартиру за 15 тис. грн на місяць і платить 30 тис. грн щомісяця. Цю квартиру і витрати чиновник також не зазначає в декларації.

/ slidstvo.info

"Будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонено. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Валерій Малєєв", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, журналісти з'ясували, що Малєєв не вказував у декларації витрати на пологи дружини у США.

Що відомо про доходи Малєєва

За інформацією "Слідство.Інфо", у декларації за 2024 рік прокурор зазначає спільну з дружиною власність на нерухомість в Одесі: дві квартири площею 43,7 і 28,9 квадратних метрів та нежитлове приміщення площею 101,7 квадратних метра. Малєєв орендує квартиру в Києві площею 48,3 квадратних метра і квартиру в Одесі площею 73,4 квадратних метра. У квітні 2025 року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 квадратних метрів.

/ slidstvo.info

Прокурор спільно з колишньою дружиною володіє Hyundai Santa Fe 2013 року випуску та орендує Ford Fiesta 2013 року випуску. Дружина Анна Малєєва володіє Nissan Teana 2008 року випуску.

Водночас, як уточнюють журналісти, дохід Малєєва в Офісі Генпрокурора за 2024 рік склав 1 344 098 грн і страхові виплати 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн і готівкою $2 500.

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"Притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури - начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу генерального прокурора Малєєва О.М. та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури", - повідомили в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

/ slidstvo.info

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна голова обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа.

Пізніше, президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про те, що функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

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