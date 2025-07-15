Майже 3 мільйонам пенсіонерів перерахували більші виплати: в ПФУ назвали причину

Що повідомили в ПФУ:
- Працюючі пенсіонери в Україні отримують більші пенсії
- Середня пенсія пенсіонера, який ще працює, становить майже 7 тисяч
- З початку року пенсії зросли більш як на 10%
Станом на початок липня 2025 року в Україні нараховують 2,8 мільйона пенсіонерів, які продовжують працювати. Саме ця категорія громадян претендує на більшу пенсію.
Як повідомили у Пенсійному фонді України, в середньому працюючим пенсіонерам виплачують по 6974,61 гривень щомісяця, в той час як інші 7,5 мільйонів громадян на пенсії отримують по 6410,17 гривень.
Таким чином надбавка за продовження трудової діяльності становить 520 гривень на місяць. в ПФУ зауважили, що середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 10,7%, що становить 671,85 гривень.
Водночас непрацюючі громадяни стали отримувати на такий же відсоток більші кошти, але приріст у гривнях пенсії становить 78,3 гривні менше, а саме 593,55 гривень.
Виплати пенсій в Україні - останні новини
Раніше в ПФУ повідомляли, що українські жінки, які народили та виховали сімох дітей, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 870 гривень. Ця надбавка становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Нещодавно стало відомо, що найбільші пенсії в Україні отримують судді та прокурори. Їхні виплати регулюються окремими спеціальними законами, ухваленими парламентом і підписаними главою держави.
Нагадаємо, Главред писав, що протягом 2025 року додаткові перерахунки пенсій в Україні не передбачені, однак це не виключає можливості окремих рішень за умови покращення фінансового становища пенсійного фонду.
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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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