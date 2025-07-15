РФ вибрала цілі для атаки: у Франції попередили про нову війну в Європі

Особливу небезпеку становить ситуація, за якої нова російська агресія співпаде з великою військовою кризою, вважають у Франції.

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РФ може атакувати країни НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

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Спрогнозовано найімовірніші сценарії війни в Європі

Нова агресія РФ може збігтися з великою військовою кризою

До 2030 року в Європі може спалахнути масштабний збройний конфлікт, викликаний триваючою загрозою з боку Росії.

Як ідеться в оборонній стратегії Франції під назвою "Національний стратегічний огляд - 2025", одним із головних завдань французької політики у сфері безпеки до кінця цього десятиліття є всебічна підготовка до можливої великої війни на європейському континенті.

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Йдеться як про матеріальну модернізацію армії, так і про моральну мобілізацію суспільства. Особлива увага приділяється нарощуванню військового бюджету, переозброєнню збройних сил і зміцненню стійкості країни до зовнішніх загроз.

Автори стратегії підкреслюють, що ризик втягнення Франції у військові дії та гібридні атаки з боку РФ досяг безпрецедентного рівня. Хоча безпосереднє вторгнення на територію самої Франції поки що розглядається як малоймовірне, загроза конфлікту в Європі загалом оцінюється як вкрай серйозна.

У французькій доктрині вказується, що Росія дедалі частіше сприймає Францію та інші європейські країни як ворожі, і цей фактор має отримати пріоритетну увагу в стратегічному плануванні.

У документі також прогнозується, що найімовірніші сценарії розвитку подій у найближчі 3-5 років включають:

продовження наступальних дій Росії в Україні;

можливу агресію проти Молдови;

дестабілізацію ситуації на Балканах;

і навіть провокації проти країн НАТО з метою перевірити єдність Альянсу.

Особливу небезпеку, на думку аналітиків, становить ситуація, за якої нова російська агресія збіжиться з великою військовою кризою в іншій частині світу, що може послабити увагу і військову присутність США в Європі.

У зв'язку з цим у стратегії підкреслюється, що підтримка України залишається пріоритетним завданням для європейських країн, а результат її протистояння з Росією матиме вирішальне значення для майбутньої системи безпеки Європи. Також підкреслюється, що Україна перебуває на незворотному шляху до вступу в НАТО, що розглядається як ключовий фактор зміцнення європейської безпеки, пише RFI.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Про джерело: RFI RFI або Міжнародне радіо Франції - державна міжнародна мережа новин у Франції. З 59,5 мільйонами слухачів у 2022 році це одна з найбільш слуханих міжнародних радіостанцій у світі разом із Deutsche Welle, Всесвітньою службою BBC, Голосом Америки та Міжнародним радіо Китаю, пише Вікіпедія.

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