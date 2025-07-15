'Зіграла на користь України': дипломат пояснив, як Україна змогла 'прогнути' Трампа

Трамп ухвалює рішення емоційно, непередбачувано, але залишається відкритим до подальшого діалогу, за зазначив Богдан Яременко.

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Україні не варто повністю покладатися на США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ОПУ

Ключові тези Яременка:

Україні варто сподіватися тільки на себе

Позиція Дональда Трампа щодо України може знову змінитися

Миротворче бачення Трампа - суперечливе та залежне від впливу Росії

Україні не варто покладатися виключно на зовнішню підтримку, зокрема від США. Позиція Дональда Трампа щодо війни Росії проти України може знову змінитися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

"Нам варто сподіватися тільки на себе. Якщо це питання вирішилося, очевидно, дипломатія України була правильною, навіть коли її критикували за відсутність такту і розуміння Трампа. Конфлікти привертають інтерес Трампа, от і суперечка в Овальному кабінеті, зрештою, зіграла на користь України", - пояснив він. відео дня

Яременко зауважив, що саме публічні конфлікти, як-от суперечка між Зеленським і Трампом, здатні привернути увагу останнього. Трамп, на думку дипломата, не зміг залишитися осторонь, коли ситуація стала емоційно зарядженою і помітною для громадськості. Такі обставини буквально змусили його реагувати і врешті-решт ухвалити "абсолютно несподівані рішення".

Водночас дипломат визнав, що у Трампа залишається специфічне, іноді суперечливе розуміння ролі миротворця у війні. Його рішення нерідко є емоційними, непередбачуваними і навіть хаотичними. При цьому, додав Яременко, Трамп — людина відхідлива, тому до нього можна повертатися з аргументами, навіть після гострих розбіжностей.

"А так, з точки зору політики, все робиться правильно. Для нас сприятлива ситуація в громадській думці США. Очевидно, треба продовжувати працювати з MAGA і республіканцями. Дії України були правильними і допомогли добитися суттєвої зміни позиції Трампа", - зазначив Яременко.

Також нардеп звернув увагу, що нестабільне внутрішньополітичне становище самого Трампа у США, яке продовжує погіршуватись, спонукає його до емоційних, можливо, популістських рішень. Але, як підкреслив Яременко, Україні слід і далі наполегливо й послідовно діяти у своїх інтересах.

"Нам своє робити", - підсумував він.

Допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп оголосив ультиматум Росії - 50 днів на укладення мирної угоди з Україною. Якщо цього не станеться, США введуть 100% мита на весь російський експорт.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, США планують реалізувати союзникам озброєння на суму $10 млрд у межах механізму постачання зброї Україні. За словами Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яка в подальшому буде передана Києву.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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