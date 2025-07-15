Чому 16 липня не можна шити і копати: яке церковне свято

16 липня не слід шумно веселитися - краще провести день у молитві.

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16 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 16 липня

Що не можна робити 16 липня

Народні прикмети і традиції

У середу, 16 липня, віряни відзначають день пам'яті святого священномученика Атеногена і 10 його учнів. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 16 липня

Атеноген був єпископом Севастії в Малій Вірменії. Атеноген вирізнявся дуже великою мудрістю і був настоятелем монастиря, де навчав своїх учнів. Коли імператором був Діоклетіан, який дуже жорстоко ставився до християн, тисячі вірян зазнали страшних тортур. Атеногена і його 10 учнів також було заарештовано. Перед стратою він встиг благословити учнів і зміцнити їх у вірі.

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Що не можна робити 16 липня

Забороняється робота з вогнем і гострими предметами - день пов'язаний з очищенням через жертву.

Не можна копати, шити, вишивати - у давнину наші предки уникали будь-яких домашніх справ.

Не слід шумно веселитися - краще провести день у молитві.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ на Атеногені - до сирої осені;

ранок холодний - чекайте ранньої зими;

16 липня гроза - до великої кількості грибів;

до вечора стелиться туман - буде гарна погода наступного дня;

сухий і сонячний день - чекайте сприятливої погоди;

багато роси - до ясного дня.

У народі 16 липня носило назву Атеногенів день. Найпоширеніша назва - за ім'ям святого священномученика Атеногена. У народі говорили: "На Атеногена - не гнівайся даремно".

Іменини 16 липня

Які завтра іменини: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

Талісманом людини, народженої 16 липня, є бурштин. Вважається надзвичайно сильним природним засобом, що допомагає організму протистояти різним недугам. Йому приписують здатність інгібувати запальні процеси, знешкоджувати токсини та зупиняти розвиток шкідливих бактерій.

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