Чому 16 липня не можна шити і копати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 16 липня
- Що не можна робити 16 липня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 16 липня, віряни відзначають день пам'яті святого священномученика Атеногена і 10 його учнів. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 16 липня
Атеноген був єпископом Севастії в Малій Вірменії. Атеноген вирізнявся дуже великою мудрістю і був настоятелем монастиря, де навчав своїх учнів. Коли імператором був Діоклетіан, який дуже жорстоко ставився до християн, тисячі вірян зазнали страшних тортур. Атеногена і його 10 учнів також було заарештовано. Перед стратою він встиг благословити учнів і зміцнити їх у вірі.
Що не можна робити 16 липня
Забороняється робота з вогнем і гострими предметами - день пов'язаний з очищенням через жертву.
Не можна копати, шити, вишивати - у давнину наші предки уникали будь-яких домашніх справ.
Не слід шумно веселитися - краще провести день у молитві.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ на Атеногені - до сирої осені;
- ранок холодний - чекайте ранньої зими;
- 16 липня гроза - до великої кількості грибів;
- до вечора стелиться туман - буде гарна погода наступного дня;
- сухий і сонячний день - чекайте сприятливої погоди;
- багато роси - до ясного дня.
У народі 16 липня носило назву Атеногенів день. Найпоширеніша назва - за ім'ям святого священномученика Атеногена. У народі говорили: "На Атеногена - не гнівайся даремно".
Іменини 16 липня
Які завтра іменини: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.
Талісманом людини, народженої 16 липня, є бурштин. Вважається надзвичайно сильним природним засобом, що допомагає організму протистояти різним недугам. Йому приписують здатність інгібувати запальні процеси, знешкоджувати токсини та зупиняти розвиток шкідливих бактерій.
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