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Трамп у розмові із Зеленським натякнув на атаки України на Москву і Пітер – WP

Олексій Тесля
15 липня 2025, 10:30
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Дональд Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Володимира Путіна.
Зеленський, Трамп
Стали відомі подробиці переговорів Дональда Трампа з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Що відомо:

  • Трамп вважає, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна
  • Трамп зайняв більш жорстку позицію по відношенню до Путіна

Президент США Дональд Трамп запитав президента України Володимира Зеленського про те, чому Київ не завдає ударів по Москві у відповідь на бомбардування українських міст.

Український лідер відповів рішуче: "Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю". Про це пише в колонці для The Washington Post журналіст Девід Ігнатіус, з посиланням на власні поінформовані джерела.

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Як зазначає автор матеріалу, Трамп вказав на те, що Україні потрібно посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, причому не тільки на Москву, а й на Санкт-Петербург.

При цьому журналіст підкреслює, що Трамп зайняв більш жорстку позицію по відношенню до Путіна і по-справжньому "розлючений".

Російський лідер перестав бути "приємним", як любить говорити Трамп, додає автор статті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що провів "дуже хорошу розмову" з Трампом. За його словами, Трамп поділився інформацією про свою нещодавню зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляв Главред, США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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